Chicote Calderón es uno de los fichajes más polémicos del Club América, luego de su paso por Club Chivas, pero el jugador ya anotó su primer gol con la camiseta azulcrema.

Chicote Calderón fue blanco de críticas, por la indisciplina en la que se vio involucrado durante el torneo pasado con Club Chivas, pero ahora está viviendo una nueva etapa con el acérrimo rival del Rebaño, el Club América.

No obstante, el Chicote ya está dando muestra de sus habilidades, pues anotó su primer gol con las Águilas en la pretemporada.

Y es que, el Club América se midió ante los Petroleros, equipo de la Liga Premier en la pretemporada y el Chicote brilló con una anotación ; el marcador terminó 6-1 a favor de los azulcremas.

Pero, el primer gol fue nada más y nada menos que de Chicote Calderón, quien después de su anotación presumió los colores pero no lo besó ni realizó algún acto polémico.

Chicote Calderón (@ClubAmérica)

Chicote Calderón y su llegada al Club América

Chicote Calderón quedó como agente libre luego de su indisciplina con Club Chivas en la que fue separado del equipo; a partir de ese momento le informaron que no sería renovado.

Pese a las críticas en su contra, Chicote Calderón negoció con el Club América y fue presentado como nuevo jugador azulcrema.

Tras su llegada a Coapa, el Chicote dejó claro que quiere aportar al equipo y su objetivo es que el equipo vuelva a ser campeón y levanten la 15.

“Sé que vienen de ser campeones con una gran plantel, y no hay mejor que llegar a un equipo con grandes jugadores, vengo a sumar, a aportar mi granito de arena y porque no pensar en el bicampeonato”, dijo tras su llegada.

Chicote Calderón y su opinión del Club América

Chicote Calderón mencionó que el Club América era el equipo más grande del futbol mexicano, aunque eso desató cientos de críticas en la afición.

“Quizá es muy temprano, pero poco a poco iré hablando todavía más, pero sí, este club, esta institución es lo más grande que hay. Llegar acá me hace ilusionarme, me hace creer que puedo lograrlo. La verdad es algo imponente, me había tocado venir acá a visitar pero pues a jugar nada más”, aseguró.

