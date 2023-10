Empatía pura mostró Chicharito Hernández, al mandar un mensaje de solidaridad a Neymar, estrella brasileña quien se encuentra lesionada.

En redes sociales, Chicharito Hernández, subió un corto mensaje en donde muestra solidaridad con el atacante que esta temporada firmó un contrato millonario con el Al-Hilal Saudi F. C. de la liga de Arabia Saudita.

En el juego de eliminatoria mundialista contra la selección de Chile, el delantero del equipo brasileño se lesionó de la rodilla izquierda sin ser tocado por el rival. Fue una lesión meramente accidental, pero que lo tendrá fuera de circulación por diez meses.

Los doctores de la selección de Brasil han dicho que aunque es una ruptura de ligamentos, el futuro de Neymar aún es amplio y regresará a las canchas de la menor manera posible.

El mensaje del Chicharito Hernández a Neymar

El Chicharito Hernández le envió un mensaje de solidaridad a Neymar Junior debido a la lesión que sufrió en un juego de eliminatoria mundialista.

“Son momentos dolorosos como este los que hacen que tu luz brille aún más. @neymarjr Fuerte crack” , escribió en su cuenta de Instagram.

Además subió un video en el que mencionó: “Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Pues obviamente sentí mucha empatía pues pasé por lo mismo que él, bueno, no me rompí el menisco, yo sólo me rompí el ligamento cruzado… La de él fue un poquito peor porque se lastimó el ligamento cruzado y también el menisco desafortunadamente”.

Agregó que el brasileño surgido del Santos, “se puede sentir frustrado en estos momentos como yo lo llegó a sentir, pero es superable. Sé que va a regresar lo más fuerte posible y mejor que nunca y lo superará, porque después de estos momentos vendrán las recompensas y es la sazón de nuestras vidas para que se tenga algo diferente”.

Así que al delantero del LA Galaxy le aconsejó al astro, “mostrar resilencia. Así que Neymar, deseo que puedas vivir este momento de una manera plena, y que nos puedas seguir contagiando con esa alegría aunque no estés jugando”.

Neymar (Matilde Campodonico / AP)

La carrera de Neymar

Neymar Junior tiene 31 años y el Al-Hilal Saudi F. C. es el cuarto club en el que juega en su historia.

El brasileño inició su etapa profesional en el mítico Santos, donde jugó Pelé, en el 2008 para en el 2013 irse a jugar al FC Barcelona de España.

Em el 2017 pasó por una cifra millonaria al París Saint Germain de Francia y en esta temporada se fue a jugar al futbol de Arabia Saudita.

