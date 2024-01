Parece ser que al Chicharito Hernández no le gustan cierto tipo de preguntas y ya mostró su enojo en plena entrevista. Incluso lanzó una que otra mala palabra, al tiempo que reconoció no estar preparado académicamente.

Aunque su presentación con el Club Chivas resultó todo un éxito, lo cierto es que el Chicharito Hernández vivió pasajes no tan gratos con los cuestionamientos recibidos.

Y es que, en una entrevista con Claro Sports, el Chicharito estalló, se enojó y hasta terminó reconociendo su falta de preparación académica.

Pues afirmó que él corre atrás de una pelota para no estudiar y no calificarse, como le pidió el periodista Toño Moreno en la mencionada entrevista.

Chicharito Hernández explota contra Toño Moreno

El periodista Toño Moreno le preguntó al Chicharito Hernández cómo es que calificaba su trayectoria en Europa, la cual incluyó, entre otros equipos, al Manchester United y Real Madrid.

Pero o Chicharito Hernández ya estaba cansado por la extenuante jornada que significó su presentación o de plano ya se molesta cuando no hay cuestionamientos a modo o que a él le gusten.

Toda vez que desde que le lanzaron la pregunta hizo gestos de incomodidad y terminó asegurando que “le valía madres” cómo calificaban su carrera.

Es más, le dejó esa tarea a los medios de comunicación, a los cuales, acusó, les encanta calificar todo. Asimismo, afirmó que en su carrera se la “ha pasado a toda madre” y que ha sido “chingonsísimo”.

Y remató diciendo que él por eso se había dedicado a ser futbolista, para no calificar ni saber nada de números o análisis complejos.

“No me voy a calificar, me la he pasado a toda madre, ha sido chingonsísimo, a ustedes les encanta eso, ustedes califíquenlo. A mí me vale madres Yo por eso no estudié, para perseguir una pelota, para no calificaciones”, dijo el goleador.

Una cosa es ser directo y otra enojarte por una pregunta muy válida que te hacen



Ojala Chicharito no siga con esta actitud a la defensiva…pic.twitter.com/f2ySQCUI1D — David Medrano Mora (@deividmedrano) January 30, 2024

Tunden al Chicharito Hernández por su respuesta

Como era de esperarse, en redes sociales reventaron durísimo al Chicharito Hernández debido a que, para muchos, respondió de forma hostil a una pregunta totalmente válida y que no llevaba mala intención.

Sin embargo, otros intentaron justificar al Chicharito Hernández explicando que ya había dado muchas entrevistas el pasado sábado 27 de enero y que eso pudo derivar en la molestia expresada ante Toño Moreno.

Se espera que el Chicharito Hernández debute con Club Chivas en marzo próximo, cuando esté recuperado de la lesión de ligamentos que desde junio pasado le tiene en la inactividad.

