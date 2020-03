El argentino se mostró en desacuerdo con las declaraciones de Miguel Herrera, quien aseguró que América es uno de los más grandes del continente

César 'Chelito' Delgado respondió a lo dicho por Miguel Herrera, quien hace algunos días aseguró que América es uno de los equipos más grande del continente junto a River Plate y Boca Juniors.

El exjugador de Cruz Azul, quien jugó varias ediciones del Clásico Joven, se mostró en desacuerdo con las declaraciones del entrenador de las Águilas, equipo que señaló quizá esté a la par de los argentinos a nivel económico, pero no en cuestión de grandeza.

“No, no creo. Puede ser económicamente, pero más grande que River y Boca, no coincido con el Piojo. Él trabaja ahí y claro que defiende los colores de su equipo, pero no coincido de esa forma” César 'Chelito' Delgado

Delgado, quien sigue jugando de manera profesional en el Central Córdoba de Rosario, en la tercera división de Argentina, nunca jugó en River o Boca, pero sabe la importancia que ambos clubes tienen no solo a nivel continental, sino también mundial.

El 'Chelito' es bien recordado en el futbol de nuestro país, sobre todo por los aficionados de Cruz Azul, club en el que desparramó talento en cada cancha del futbol mexicano.

No ha tenido contacto con Cruz Azul

César Delgado también habló un poco sobre Cruz Azul y señaló que hasta el momento no ha tenido contacto con ningún integrante de la directiva celeste, aunque espera volver pronto.

El argentino señaló que mantiene una buena relación con Guillermo Álvarez y que algún día le gustaría volver a trabajar para el club en la formación de jugadores.

“De Cruz Azul nadie me ha hablado. Tengo buena relación con Billy Álvarez y en un futuro me gustaría estar en las fuerzas básicas del equipo y me gustaría ayudar a formar jugadores. Sería lindo sacar jugadores para la selección nacional y hay una gran materia prima para que el futbol crezca en ese sentido”

Delgado jugó en Cruz Azul de 2003 a 2008, un lapso en el que fue el máximo referente del conjunto celeste, lo que incluso le llevó a ser fichado por el Olympique de Lyon.