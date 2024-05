¡Tragedia en el GP de Mónaco! El piloto mexicano, Checo Pérez quedó fuera del Gran Premio de Mónaco pues en las primeras vueltas sufrió un terrible choque que destrozó su coche.

Checo Pérez, piloto de Red Bull, había arrancado desde el décimo octavo lugar en el GP de Mónaco ya que en la clasificación del sábado no logró dominar su coche y las cosas no pintaban bien para el tapatío.

El piloto mexicano no pasó de la primera vuelta ya que el piloto Kevin Magnussen, de Haas, lo chocó por detrás causando que quedara fuera de la carrera del GP de Mónaco.

Con este resultado, Checo Pérez seguirá perdiendo puntos y por lo tanto bajará de posiciones en el campeonato de pilotos y afectará al equipo en el campeonato de constructores de la F1.

"Checo" y "Magnussen":

Por el fuerte accidente en la salida del #MonacoGP donde el Haas de Magnussen golpea a Checo y el auto del mexicano quedó destruido. pic.twitter.com/cXBAdxcOKV — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 26, 2024

Kevin Magnussen culpa a Checo Pérez del choque

El piloto de Haas, Kevin Magnussen, chocó por detrás el coche de Checo Pérez causando que ambos quedaran fueran del Gran Premio de Mónaco y la FIA lo terminó calificando como un incidente de carrera.

Kevin Magnussen quiso rebasar a Checo Pérez por la derecha mientras que el mexicano seguía su camino pero este le chocó una de las llantas traseras causando que se estrellara contra las barreras y dejando su coche destruido.

Afortunadamente, Checo Pérez no tuvo ninguna lesión grave y logró salir de su coche a pie. El piloto Nico Hulkenberg, de Haas, también fue afectado por este accidente ya que se pegó con el mexicano y quedó fuera.

“Yo iba de frente junto al auto de checo y no me dejó ningún espacio. Yo estaba ahí, no salí de la nada. Me sorprendió quedar en el muro de esa forma. El confiaba en mí para desaparecer de pronto… y no lo sé” declaró Kevin Magnussen.

😳 'CHECO NO ME DEJÓ NINGÚN ESPACIO, YO SIMPLEMENTE ESTABA AHÍ Y SALIÓ DE LA NADA'



¿Magnussen se quitó la culpa de lo ocurrido con Checo? 🚨



"ME SORPRENDIÓ QUEDAR EN EL MURO DE ESA FORMA"#F1xFSMX #MonacoGP pic.twitter.com/d57HwSqpsj — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 26, 2024

Checo Pérez habla del accidente con Kevin Magnussen

El piloto mexicano, Checo Pérez, quedó fuera del GP de Mónaco en la primera vuelta ya que Kevin Magnussen lo chocó por detrás y destrozó por completo su coche.

“Fue muy duro el impacto, solo me pegué un poco en el codo…me pareció increíble que no hubiera investigación” declaró Checo Pérez.

Checo Pérez consideró que el movimiento de Kevin Magnussen fue innecesario y ahora podría perder el tercer lugar en el campeonato de pilotos después de haber quedado fuera del GP de Mónaco.