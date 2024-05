Checo Pérez se sacrificó por la ‘15′ del Club América, eso dijeron los aficionados luego del accidente que tuvo en el GP de Mónaco por lo que las redes sociales se llenaron de memes para aliviar las penas.

Este domingo 26 de mayo se llevó a cabo el GP de Mónaco de la F1 y Checo Pérez quedó fuera de la carrera en la primera vuelta luego de que Kevin Magnussen lo chocara por detrás.

El auto de Checo Pérez quedó destruido y ya no pudo continuar con la carrera mientras que en redes sociales salió una variedad de memes sobre la desgracia del piloto mexicano.

El GP de Mónaco dejó un amargo sabor de boca a pesar de que hace dos años, Checo Pérez se subió a lo más alto del podio por primera vez. Ahora, el tapatío se coloca en la quinta posición del campeonato de pilotos y su futuro con Red Bull no está claro aún.

Los mejores memes del choque de Checo Pérez en el GP de Mónaco

Los fans no perdonan y prueba de ellos son los memes que sacaron luego del desafortunado choque que tuvo Checo Pérez en el GP de Mónaco con el piloto danés, Kevin Magnussen.

El accidente sucedió apenas en la primera vuelta cuando Kevin Magnussen le pegó a la llanta trasera del auto de Checo Pérez y terminó chocando con las barreras del circuito de Mónaco.

“Yo iba de frente junto al auto de checo y no me dejó ningún espacio. Yo estaba ahí, no salí de la nada. Me sorprendió quedar en el muro de esa forma. El confiaba en mí para desaparecer de pronto… y no lo sé” declaró Kevin Magnussen.

“Fue muy duro el impacto, solo me pegué un poco en el codo…me pareció increíble que no hubiera investigación” declaró Checo Pérez, quien no sufrió ninguna lesión y abandonó la carrera caminando a pie.

Aquí te dejamos los mejores memes del accidente de Checo Pérez para quitar el amargo momento que se vivió en el GP de Mónaco.

Se sacrificó Checo Pérez por la 15 del América. QDEP pic.twitter.com/9Q3fNqV41U — Wicho Olea 14 🏆 (@oleawich0) May 26, 2024

Ya regresa Checo Pérez para terminar la carrera pic.twitter.com/8jV4GPLCp8 — MALVADO DR. TOCINO (@tocinosports) May 26, 2024

La mujer de Checo Pérez viendo que con el accidente va a evitar que su marido le ponga la cornamenta en un yate de Montecarlopic.twitter.com/Ha18l5VX8h — 🇸🇮 (@capoatm) May 26, 2024

Ni una puta vuelta duró el Checo Pérez en Mónaco estoy harto pic.twitter.com/lxcjz1tI2R — Rhevolver (@Rhevolver) May 26, 2024

Yo puteando Checo Pérez antes de ver la repetición y resulta que no fue su culpa sino del pendejo Magnussen me siento el más culero pic.twitter.com/hVn2agLBVx — Rhevolver (@Rhevolver) May 26, 2024

* Checo Pérez es ahora 5to en el mundial de pilotos *

Mi más honesta reacción: pic.twitter.com/uB0mfEZV1D — Laura Feliciano (@laufelicciano) May 26, 2024

Checo Pérez regresando a terminar la carrera #MonacoGP pic.twitter.com/2Rsl2Am9Ui — Rhevolver (@Rhevolver) May 26, 2024

leclerc: pero la puta madre déjenme hablar

sainz: lando esto lando aquello bla bla

verstappen: ni idea que gane charles



checo pérez en el baño de f1:



pic.twitter.com/jLDbZjnWsJ — nico ⭒ CHARLES WIN (@leclfolk) May 26, 2024

Checo Pérez chocando a propósito ///. Checo Pérez al rato en México celebrando la 15 y el bicampeonato pic.twitter.com/k4hgYnk5Gf — Fidalguismo 🇲🇽 (@FidalguismoCA) May 26, 2024

Magnussen driving in Monaco pic.twitter.com/1qawm9842g — F1 TROLL (@f1trollofficial) May 26, 2024

Le quiero dar un abrazo a Checo Pérez :( pic.twitter.com/NZzhiHDzjy — Diego (@diegoaefe) May 26, 2024

¿Cuándo volverá a correr Checo Pérez en la F1?

El piloto de Red Bull, Checo Pérez, seguirá buscando su quinto podio pues cada vez se encuentra más lejos del campeonato de pilotos luego de haber quedado fuera del GP de Mónaco y quinto en la tabla de posiciones.

Checo Pérez tomará un breve descanso junto con los otros pilotos de la F1 ya que la siguiente carrera del calendario será el Gran Premio de Canadá el próximo domingo 9 de junio.

Aún quedan más de 15 carreras por disputar en las que Checo Pérez tiene todavía oportunidad de recuperar el subliderato aunque con las escuderías de Ferrari y McLaren no será nada fácil.