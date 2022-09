Checo Pérez vivirá un complicado Gran Premio de Italia, ya que la Fórmula 1 lo penalizó con 10 posiciones para el próximo domingo.

Red Bull hizo algunas modificaciones en el monoplaza de Checo Pérez y esto provocó la sanción al piloto mexicano.

Checo Pérez se encuentra en el tercer puesto del campeonato de pilotos, aunque no ha vivido sus mejores carreras por ello sus ingenieros decidieron hacer ajustes en el RB18 del tapatío.

Para el Gran Premio de Italia los ingenieros cambiaron el motor de combustión, eso le costó las 10 posiciones.

De igual forma a Checo Pérez le cambiaron la caja de cambios , pero esto no es penalizado, forma parte de las modificaciones permitidas en el reglamento de la Fórmula 1.

Christian Horner, jefe de Red Bull, comentó que la falta de resultados positivos para Checo Pérez se debe a la diferencia que existe entre el monoplaza del mexicano y el de Max Verstappen.

Horner puntualizó que Checo Pérez cuenta con un piso diferente, que pese a ser más nuevo no ha funcionado a la versión anterior.

Y aunque Red Bull quiere ayudar al mexicano, el presupuesto no alcanza para fabricar un piso como el de Verstappen, sumado a que no puede utilizar el que tenía al inicio de la temporada porque ya no está disponible.

¿Por dónde ver a Checo Pérez en el Gran Premio de Italia?

El Gran Premio de Italia se encuentra en la recta final de la temporada de la Fórmula 1, Checo Pérez buscará volver a subir al podio para seguir con la esperanza de ser campeón.

Viernes 9 de septiembre

Práctica libre 2 / 10:00 horas

Canal: Fox Sports 3, Fox Sports Premium, Star+ y F1 TV

Sábado 10 de septiembre

Práctica libre 3 / 06:00 horas

Clasificación / 09:00 horas

Canal: Fox Sports 3, Fox Sports Premium, Star+ y F1 TV

Domingo 11 de septiembre