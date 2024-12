Este sábado 7 de diciembre, el piloto mexicano Checo Pérez está de vuelta en acción en la clasificiación del Gran Premio de Abu Dabi, la última carrera de la temporada 2024.

El viernes, Checo Pérez batalló en las prácticas libres y en la ultima sesión finalizó en décimo lugar y se espera que este fin de semana el piloto de Red Bull consiga su quinta victoria o por lo menos sume algunos puntos para su equipo.

Checo Pérez se encuentra en el octavo lugar del campeonato de pilotos, mientras que en el campeonato de Constructores están en la tercera posición por debajo de Ferrari.

Max Verstappen se pone primero

Max Verstappen marcó un tiempo de 1:22:998 segundos y se pone hasta arriba. Checo Pérez sale a la pista a buscar la vuelta perfecta y por el momento se encuentra en el noveno lugar.

Inicia la qualy 2

Arranca la qualy 2 del Gran Premio de Abu Dabi y el primer en salir es el campeón, Max Verstappen con neumáticos blancos. Checo Pérez no ha salido a la pista todavía.

Checo Pérez avanza a la qualy 2

Termina la primera sesión de la clasificación del Gran Premio de Abu Dabi y Checo Pérez logró avanzar a la qualy 2 terminando en el sexto lugar. Le habían quitado su vuelta por excederse los límites de velocidad pero tras revisarla, la FIA se la hizo válida.

Por otro lado, los pilotos eliminados fueron Alexander Albon, Zhou Guanyu, Franco Colapinto, Lewis Hamilton y Doohan.