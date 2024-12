Checo Pérez ha tenido una temporada 2024 caótica en la Fórmula 1, así que de cara al GP de Abu Dabi, te decimos cómo llega el piloto mexicano a la última carrera de la temporada.

Con los rumores acerca de su salida de la escudería Red Bull, Checo Pérez espera hacer una buena carrera en el GP de Abu Dabi, con lo cual dejaría una mejor imagen de su posible última etapa con el equipo.

GP de Abu Dabi: ¿Cómo llega Checo Pérez a la última carrera de la Fórmula 1 en 2024?

Checo Pérez buscaba volver al podio en el GP de Qatar, pero cuando marchaba en la quinta posición de la penúltima carrera de la Fórmula 1 tuvo que abandonar la competencia, sumando otra frustración a su temporada en el 2024.

Ubicado en el octavo lugar del campeonato de pilotos, Checo Pérez confía en hacer una buena carrera en la última parada de la Fórmula 1 que se realizará en Abu Dabi.

Checo Pérez suma 152 puntos en el campeonato de pilotos, terminó en cuarto lugar en el GP de Abu Dabi 2023, y buscará una actuación similar este fin de semana para ayudar a su escudería a ganar el título de constructores.

¿Seguirá Checo Pérez en la escudería Red Bull?

Ante las versiones que afirman que Checo Pérez no continuará con Red Bull en la temporada 2025 de la Fórmula 1, el piloto publicó en su cuenta de Instagram la estrofa de una canción. “Los días más felices no han llegado, te prometo olvidar mis cicatrices, y devolver lo que he robado”, escribió.

La realidad es que será hasta que termine la temporada 2024 de la Fórmula 1, cuando se conozca el futuro de Checo Pérez.

GP de Abu Dabi: ¿Cuándo y dónde ver a Checo Pérez en la última carrera de la Fórmula 1?

El GP de Abu Dabi se correrá en el Circuito de Yas Marina e iniciará actividades este viernes 6 de diciembre, con Checo Pérez a bordo de su Red Bull.

Viernes 6 de diciembre

Práctica Libre 1 (3:30 am)

Canal: FOX Sports, FOX Sports 3 y FOX Sports Premium

Práctica Libre 2 (7:00 am)

Canal: FOX Sports, FOX Sports 3 y FOX Sports Premium

Sábado 7 de diciembre

Práctica Libre 3 (4:30 am)

Canal: FOX Sports, FOX Sports 3 y FOX Sports Premium

Qualy (8:00 am)

Canal: FOX Sports y FOX Sports Premium

Domingo 8 de diciembre