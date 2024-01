Checo Pérez correría peligro de perder su puesto en Red Bull, luego de que un ex piloto de la Fórmula 1 asegurase que su continuidad es ‘muy poco probable’.

Checo Pérez pendería de un hilo a pesar de los resultados que ha entregado en Red Bull, o al menos eso es lo que menciona Mika Häkkinen, ex competidor de la Fórmula 1.

En entrevista, el ex piloto de McLaren no dudó en afirmar que el mexicano de 33 años de edad no tendría lo suficiente para mantenerse en el asiento de la escudería austriaca.

“Normalmente uno u otro es más lento, en este caso Checo Pérez es más lento que Max. Ha quedado bastante claro últimamente”, explicó el atleta finlandés.

“Tienes que conseguir que dos pilotos alcancen un cierto nivel para que puedas hacer un buen desarrollo. ¿El futuro de Checo Pérez está en Red Bull? Creo que es muy poco probable”, sentenció Häkkinen.

Checo Pérez (Fernando Llano / AP)

Helmut Marko advierte que Checo Pérez podría “ceder” su lugar a Liam Lawson, joya de Red Bull

Helmut Marko, asesor de Red Bull, advirtió que Checo Pérez podría “ceder” su lugar la siguiente temporada a Liam Lawson, una de las jóvenes promesas al volante de la escudería austriaca.

En entrevista para el diario OE24, el polémico asesor anunció que el joven piloto neozelandés tendrá la oportunidad de ver más acción e incluso de convertirse en uno de los pilotos del equipo para la Fórmula 1.

“Liam Lawson debería tener más oportunidades este año. Tienen potencial para ganar Grandes Premios y estará en la parrilla en 2025 como muy tarde”, explicó.

“Antes de eso debería al menos correr algunas carreras más para que podamos ver dónde reside realmente su potencial”, sentenció Marko, quien además agregó que Max Verstappen es inamovible de su asiento.

Helmut Marko (Xavi Bonilla via Reuters)

¿Cuándo empieza la temporada 2024 de la Fórmula 1?

La Fórmula 1 está cada vez más cerca de dar inicio con las acciones desde la parrilla, a medida que avanzan los días de este 2024.

La nueva temporada del deporte motor está programada para encender las emociones el próximo 1 y 2 de marzo con el Gran Premio de Bahréin.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok