El piloto mexicano aseguró no sabe lo que le deparará el futuro, por lo que tomarse un año libre se ha convertido en una opción real.

El panorama luce más que complicado para que Sergio 'Checo' Pérez continúe su carrera en la Fórmula 1, razón por la que el propio piloto mexicano ya ve tomarse un año sabático "ya es una opción".

Desde que se dio a conocer su salida de Racing Point (por la llegada de Sebastian Vettel) se ha especulado con el futuro del piloto tapatío y si seguiría en la parrilla para la temporada 2021. Parecía que la opción de Red Bull se acercaba cada vez más; no obstante, el propio Checo señaló que no sabrá nada de su futuro hasta el término del año.

"Ya vamos muy tarde. No voy a saber si continuaré en la F1 hasta casi acabada la temporada, así que creo que un año sabático es una opción", dijo Sergio Pérez ante los medios de comunicación ya previo al Gran Premio de Turquía que se correrá el próximo domingo.

El tiempo juega en contra de Pérez y Red Bull no se decide.



"Se acerca el fin de año y también quiero saber que haré en 2021"



"Entre más tiempo pase, un año sabático comienza a ser una opción"



"Ya veremos en un par de semanas pero por ahora solo queda esperar"



—Sergio Pérez. pic.twitter.com/GOHDYYdvt2 — 🏁「 Alerta Racing 」🏁 (@AlertaRacing) — 🏁「 Alerta Racing 」🏁 (@AlertaRacing) November 12, 2020

Al salir de Racing Point, las opciones de Checo son reducidas. Podría seguir en la Fórmula 1, pero en un equipo sin posibilidades de competir como Haas o Williams, mientras que Red Bull sigue analizando qué piloto tomará el lugar que probablemente dejará Alexander Albon.

Checo Pérez, orgulloso de su carrera

Al ser cuestionado sobre si se siente traicionado por Racing Point, Checo Pérez señaló que ya sabía cómo se manejan las cosas en la Fórmula 1 y prefirió hablar sobre su trayectoria en el máximo circuito.

Señaló que si el día de mañana no encuentra otro equipo y no vuelve a competir en la F1, se iría tranquilo, sabiendo que ha hecho una gran carrera que muchos desearían tener.

"Si llega el caso que de deba dejar el deporte me puedo ir con mucho orgullo, porque he entregado el máximo con el material que he tenido y no mucha gente puede tener una trayectoria así. Veremos qué sucede", indicó.

Será en las próximas semanas cuando se dé a conocer el futuro del conductor mexicano, quien podría estar viviendo sus últimos momentos como piloto de la Fórmula 1.