Checo Pérez ha sido vinculado a un nuevo rumor en la Fórmula 1, en esta ocasión, en Inglaterra han dicho que va a anunciar su retiro en el GP de México 2024, mismo que se disputará en el mes de octubre en la CDMX.

El piloto mexicano tiene un mal momento dentro de la escudería de Red Bull por lo que sus críticos buscan de todas las maneras posibles derrocar al Checo Pérez del asiento de los austriacos.

Estar sentado en el asiento de Red Bull, escudería que es la más importante del momento, es mucha presión, y por consiguiente, los lobos disfrazados de críticos siempre buscan tambalear al mexicano.

Checo Pérez ha hecho historia la temporada pasada con un subcampeonato y récord de victorias en conjunto con Max Verstappen, pero los críticos no han quedado conformes, y tras el mal desempeño en la presente campaña de la Fórmula 1, buscan derrocarlo.

En Inglaterra aseguran que Checo Pérez anunciará su retiro en el GP de México 2024

Inglaterra ha sido el país del cual se ha originado un nuevo rumor sobre el futuro de Checo Pérez en la Fórmula 1, pues según se ha mencionado, hay un plan entre el piloto tapatío y Red Bull para anunciar su retiro.

Los rumores indican que Red Bull ha llegado a un acuerdo con Checo Pérez para anunciar su retiro tras finalizar el GP de México 2024, esto debido a que consideran será una noticia más “suave” que despedirlo.

Los dirigentes de la escudería austriaca han considerado que sería más sencillo para la carrera del mexicano anunciar su retiro que despedirlo por los malos resultados que ha cosechado en la presente temporada.

Los rumores no han sido confirmados por Checo Pérez, peor Helmut Marko, asesor de Red Bull, se ha encargado de avivar esta información que ha surgido desde Inglaterra.

Helmut Marko aviva rumores sobre el retiro de Checo Pérez de Red Bull

Helmut Marko ha sido un crítico voraz de Checo Pérez, y se ha encargado de avivar los rumores que indican que el piloto tapatío se va a retirar apegándose al nacimiento de un nuevo hijo del mexicano, por lo que el tapatío tuvo que salir a hablar al respecto:

“Mi contrato es por dos años (2026), que es mucho tiempo en la Fórmula 1, pero sé que el final se acerca. Admiro a Fernando Alonso y lo que está haciendo a su edad (43 años), pero no creo que vaya a correr tanto tiempo como él. No es que no me guste, es que tengo hijos pequeños y quiero pasar mucho más tiempo con ellos”: Checo Pérez.