El político y empresario Antonio Pérez Garibay, papá del piloto mexicano Checo Pérez de Fórmula 1, compartió detalles de su estado de salud tras ser dado de alta del hospital en donde estuvo al borde la muerte.

Antonio Pérez, fue dado de alta del hospital el miércoles 18 de septiembre tras ser ingresado de emergencia el pasado domingo 15, momentos después de que terminara la carrera de su hijo Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Tras ser dado de alta del hospital, el político de 65 años habló para TV Azteca, donde dio a conocer la razón de su desmayo, así como algunos detalles del incidente que tuvo además agradeció la oportuna intervención de la Cruz Roja, quienes lo sacaron “prácticamente muerto”.

Con el ánimo que siempre lo caracteriza, el papá del piloto mexicano reapareció ante las cámaras para compartir un informe sobre su estado de salud.

Padre de Checo Pérez estuvo al borde de la muerte

Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, atravesó por un delicado problema de salud tras el Gran Premio de Azerbaiyán, donde su hijo tuvo un fuerte choque con Carlos Sainz.

De acuerdo con el padre de Checo Pérez, tras finalizar la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, el político fue al baño y ahí se desmayó, siendo este el momento exacto en el que sufrió una hemorragia, lo que inicialmente se había reportado como un infarto.

“Cuando Checo termina la carrera yo voy al baño, y en el baño me desmayo. Entonces cuando mi gente me encuentra piensan que me dio un infarto. Llaman a la Cruz Roja, la Cruz Roja entra aquí a mi casa, me sacan de mi cuarto, me llevan a un hospital, pero como un infarto. Lo que yo traía era un derrame, una úlcera derramando sangre internamente”, detalló Pérez Garibay.

Padre de Checo Pérez pierde mucha sangre por una hemorragia

Las primeras versiones sobre el estado de salud del padre de Checo Pérez indicaron que se trataba de un infarto tras ser testigo del choque de su hijo con el piloto español Carlos Sainz en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero el político reveló que fue una hemorragia.

El padre de Checo Pérez reconoció la gran actuación de los paramédicos de la Cruz Roja y los médicos del hospital que lo atendieron: “Perdí 2.5 litros de sangre. Tenemos 5, es muy peligroso. Es más peligroso la pérdida de la sangre que el infarto. De aquí me sacaron prácticamente muerto. Estoy muy agradecido con la Cruz Roja, la verdad me salvaron”.

“Me salvaron la vida”



Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio Pérez reveló lo que realmente pasó tras la carrera de su hijo en el GP de Azerbaiyán.



“De aquí me sacaron prácticamente muerto”, destacó en exclusiva a TV Azteca Deportes. pic.twitter.com/uQm3Irb1af — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 21, 2024

Además, Pérez Garibay relató que inicialmente no quiso alarmar a su hijo, le hizo creer que solo estaba en el hospital por sus chequeos anuales pero éste no le creyó y le pidió hablar directamente con el médico, quien lo tranquilizó con el informe de salud de su papá.