Este martes 7 de noviembre empieza la actividad de la jornada 4 de la fase de grupos de la UEFA Champions League con partidos muy atractivos y equipos como el FC Barcelona, PSG, Manchester City y Feyenoord con el debut de Santiago Giménez tendrán acción.

La jornada 4 de la Champions League comienza con los juegos entre Shakhtar vs FC Barcelona, Milán vs PSG, Manchester City vs Young Boys y Lazio vs Feyenoord son los partidos más llamativos de este martes.

Los equipos de los grupos,E,F,G y H son los que tendrán actividad en esta jornada 4 de la Champions League y algunos equipos buscarán ya asegurar su pase a Octavos de Final, mientras que otros intentarán sacar los tres puntos.

Santiago Giménez (Patrick Post / AP)

Shakhtar vs FC Barcelona: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

El FC Barcelona visita al Shakhtar en la jornada 4 de la Champions League y los catalanes buscarán seguir con su paso perfecto y seguir liderando el grupo H, mientras que el Shakhtar intentarán sacar su segunda victoria y perfilarse a Octavos de Final.

Partido: Shakhtar vs FC Barcelona

Hora: 11:45 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: TNT y HBO Max

Sede: Volksparkstadion

Milán vs PSG: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

La actividad del grupo más complicado de esta Champions continua con el partido entre el Milán vs PSG, el cuadro parisino buscará sacar su segunda victoria pues vienen de golear al Milán, mientras que los italianos intentarán lograr su primera victoria ya que lleva 2 empates y una derrota.

Partido: Milán vs PSG

Hora: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: HBO MAX

Sede: Stadio Giuseppe Meazza

Manchester City vs Young Boys : ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

El Young Boys tendrá una tarea bastante complicada pues visitará al actual campeón de Champions al Manchester City y los suizos intentarán dar la sorpresa y así sacar los tres puntos, mientras que los dirigidos por Pep Gurdiola buscarán seguir en la cima.

Partido: Manchester City vs Young Boys

Hora: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: HBO MAX y Cinemax

Sede: Etihad Stadium

Lazio vs Feyenoord: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

El Feyenoord regresa a la actividad y Santiago Giménez buscará volver a marcar en la Champions League luego de marcar doblete en su primer partido y buscarán sacar los tres puntos que los coloque en la pelea del grupo E.

Partido: Lazio vs Feyenoord

Hora: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: HBO MAX y TNT Sports

Sede: Stadio Olímpico (Rome)

Partidos restantes de la jornada 4 de la Champions League

Acá los otros partidos de la UEFA Champions League que cierran el inicio de la jornada 4:

Dortmund vs Newcastle

Estrella Roja vs RB Leipzig

Atlético de Madrid vs Celtic

Porto vs Royal Antwerp FC

