Este martes 24 de octubre inicia la actividad de la jornada 3 de la fase de grupos de la UEFA Champions League con partidos muy atractivos y equipos como el PSV, Real Madrid, Bayern Múnich, Arsenal e Inter entre otros tendrán participación.

La jornada 3 de la Champions League conmienza con los juegos entre Galatasaray vs Bayern Múnich, Inter vs Red Bull Salzburgo, SC Braga vs Real Madrid, Lens vs PSV Eindhoven, son los partidos más llamativos.

Los equipos de los grupos, A, B, C, D son los que tendrán actividad en esta jornada 3 de la Champions League y algunos equipos buscarán ya asegurar su pase a Octavos de Final, mientras que otros intentarán sacar los tres puntos.

Inter Milan vs Red Bull Salzburgo: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

El Inter Milan recibe al Red Bull Salzburgo para iniciar esta jornada 3 de la UEFA Champions League y los italianos buscarán su segunda victoria consecutiva y emepzar a acariciar los Octavos de Final, mientras que el Salzburgo intentará obtener su primera victoria.

Partido: Inter Milan vs Red Bull Salzburgo

Hora: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Dónde ver: Cinemax y HBO Max

Sede: Estadio San Siro

Inter de Milan. (Luca Bruno / AP)

Galatasaray vs Bayern Múnich: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

Desde Turquía el Galatasaray buscará quitarle el invicto y paso perfecto al Bayern Múnich cuando los reciba en su Estadio, mientras que los alemanes no querrán perder y así sumar 9 puntos de 9 posibles en esta Champions League.

Partido: Galatasaray vs Bayern Múnich

Hora: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Dónde ver: TNT y HBO Max

Sede: Rams Global Stadium

SC Braga vs Real Madrid: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

El Real Madrid buscará seguir con su paso perfecto en la UEFA Champions League y en este juego quiere asegurar su pase a Octavos de Final, mientras que el SC Braga quiere dar la sorpresa y vencer al 14 veces campeón de Europa.

Partido: SC Braga vs Real Madrid

Hora: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Dónde ver: TNT y HBO Max

Sede: Estadio Municipal de Braga

Real Madrid (Jose Breton / AP)

Lens vs PSV Eindhoven: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

La actividad para el PSV Eindhoven con el Chucky Lozano comienza en esta jornada 3 cuando en su visita a Francia buscarán sacar los tres puntos que los saque del fondo, mientras que el Lens con una victoria estaría en Octavos de Final.

Partido: Lens vs PSV Eindhoven

Hora: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Dónde ver: HBO Max y Cinemax

Sede: Stade Bollaert-Delelis

PSV vs Sevilla (Peter Dejong / AP)

Partidos restantes de la jornada 3 de la Champions League

Acá los otros partidos de la UEFA Champions League que cierran el inicio de la jornada 3:

Sevilla FC vs Arsenal

FC Union Berlin vs Napoli

Benfica vs Real Sociedad

Manchester United vs FC Copenhague

