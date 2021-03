Carlos Vela recordó la gran rivalidad que tuvo con Zlatan Ibrahimovic, a quien superó como el MVP de la MLS.

Carlos Vela y Zlatan Ibrahimovic protagonizaron una de las mejores rivalidades en los últimos años de la MLS y el futbolista mexicano se encuentra muy orgulloso de haber superado al delantero sueco.

En entrevista para ESPN, Carlos Vela, delantero estrella del LAFC, recordó lo bien que le hizo la rivalidad con Ibrahimovic, a quien superó en todas las estadísticas, incluyendo goles y premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada; no obstante, considera que es momento de buscar nuevos objetivos.

“Sí, creo que al final jugar contra jugadores de alto nivel hacen que uno se exija más, que siempre busque ser mejor que alguien. Me tocó estar con él (Zlatan) peleando y me tocó ganarle. Creo que me llevé los premios que había en pelea y me hizo bien. Este año hay que buscar nuevas metas y nuevos rivales” Carlos Vela

Carlos Vela vs Zlatan Ibrahimovic

Carlos Vela y Zlatan Ibrahimovic protagonizaron uno de las rivalidades más importantes de la MLS en los últimos años. Como referentes de Los Ángeles, uno con el LAFC y otro con el Galaxy, dieron una gran temporada.

Fue en la temporada 2019 cuando Vela rompió la MLS con varios récords, entre ellos terminar la campaña con 34 goles y 15 asistencias ; no obstante, el equipo no pudo hacerse con el título.

Por su parte, Zlatan, a sus 37 años, fue uno de los mejores jugadores de la liga y prácticamente el responsable de que el Galaxy accediera a los playoffs, donde sucumbieron precisamente ante el LAFC de Vela.

Zlatan Ibrahimovic David Leah / Mexsport

Carlos Vela buscará el título con el LAFC

Carlos Vela jugará su cuarta temporada con el LAFC en la MLS. Después de tener su campaña de ensueño en el 2019, en el 2020 jugó casi nada después de que sufrió una lesión en la rodilla.

El delantero mexicano ha roto prácticamente todos los récords con el LAFC; no obstante, si tiene una deuda pendiente, esa es conseguir el campeonato.

Y es que el equipo ha llegado a los playoffs en las tres temporadas, pero no ha logrado ni siquiera llegar a la gran final de la MLS, razón por la que Vela y compañía esperan que esta temporada sea la buena.