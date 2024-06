Carlos Salcedo vuelve a dar de qué hablar luego de perder la gran final de Liga MX contra el Club América, pues el defensa del Club Cruz Azul sacó una nueva canción.

Tras terminar su participación con el Club Cruz Azul en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX, Carlos Salcedo estrenó otra canción que dio mucho para hablar, pues se autodenominó como la “pesadilla de los delanteros”.

A través de su canal de Youtube, el Titán compartió con todos sus seguidores el estreno de su nuevo sencillo, el cual lleva por nombre “HI3LO” y se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

Sin embargo, lo que más causó polémica es que el ex jugador del Eintracht Frankfurt de la Bundesliga afirmó ser una verdadera “pesadilla de los delanteros”.

Carlos Salcedo se autonombra como la “pesadilla de los delanteros” en su nueva canción

Carlos Salcedo sigue cumpliendo su sueño de ser cantante sin descuidar su carrera como futbolista profesional, pues estrenó una nueva canción después de que terminara el Clausura 2024.

El defensa del Club Cruz Azul tuvo un gran torneo con el equipo de Martín Anselmi, algo que dejó claro Carlos Salcedo en su nueva canción.

En un verso de su más reciente sencillo, el Titán afirma ser un gran defensor al decir que es la “pesadilla de los delanteros”, además de hablar de su vida como futbolista profesional.

“Todos mis vehículos extranjeros, igual que la baby de pasajero, me bajo y me siguen los reporteros, soy la pesadilla de los delanteros. Todo mundo me quiere en mi comunidad, millonario sin universidad, ‘lo vas a lograr’ mamá me decía, valió la pena las amanecidas”, es parte de la canción de Carlos Salcedo.

Carlos Salcedo fue parte del 11 ideal de la Liga MX

A pesar de todas las críticas que recibió Carlos Salcedo al inicio del Clausura 2024, el Titán tuvo un gran torneo que le valió para estar en el 11 ideal de la Liga MX.

Carlos Salcedo fue uno de los mejores defensas del Club Cruz Azul en el Clausura 2024, por lo que la Liga MX lo consideró para estar en el 11 ideal del torneo.

11 ideal de la Liga MX