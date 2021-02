Saúl 'Canelo' Álvarez expone sus títulos de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo ante Yildirim.

Todo se encuentra listo para la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Avni Yildirim, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 27 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami , Florida, y que será la principal de una cartelera que comenzará en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Canelo Álvarez, quien ha sido duramente criticado por su pelea ante el turco, se medirá ante Yildirim, quien es el calificado número uno por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en lo que es considerada una pelea de 'trámite' que el mexicano debería ganar de manera cómoda.

¿Qué está en juego en la pelea entre Canelo y Yildirim?

Como es bien sabido, la pelea entre Canelo y Yildirim es una pelea obligatoria, por lo que el pugilista mexicano expondrá sus títulos de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Esta pelea es parte del plan de Canelo y su entrenador Eddy Reynoso para lo que resta del 2021, en el que esperan pelear ante Billy Joe Saunders en mayo, frente a Caleb Plant en septiembre y, quizá, una tercera pelea ante Gennady Golovkin en diciembre.

Canelo Álvarez Mexsport

Mientras Canelo viene de vencer a Callum Smith en diciembre pasado, el peleador turco no ha peleado en los últimos dos años, por lo que se espera que la pelea no dure los 12 asaltos; no obstante, el mexicano ha declarado en los últimos días que no se confía y que saldrá a dar lo mejor.

Dónde ver la pelea entre Canelo y Yildirim en vivo

La pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Avni Yildirim será el plato fuerte de una cartelera que dará inicio en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

La función entre Canelo y Yildirim se podrá seguir en vivo por televisión a través de Canal Space, ESPN, TV Azteca y TUDN. Se espera que la pelea estelar entre el mexicano y el turco dé inicio a las 22:00 horas , tiempo del centro de México.