Canelo Álvarez no se intimida por Saunders

Canelo Álvarez asegura que a él no le importa el tamaño del ring, y está listo para enfrentarse contra Saunders.

Canelo Álvarez es un ícono del boxeo mexicano. Y como buen profesional no se deja intimidar por sus contrincantes, quien en esta ocasión es Saunders.

Canelo Álvarez y Saunders están en la mira del público porque Canelo tiene como objetivo equiparar los títulos super medianos ante Joe Saunders.

Y por lo visto, Canelo no tiene intenciones de quitar el ojo de su meta.

"A mí no me importa el tamaño del ring"

La pelea, que está programada para este fin de semana, fue amenazada por Joe Saunders, quien dijo que cancelaría la pelea debido al tamaño del ring.

Ante la incertidumbre que esto generó en redes sociales, Saunders se vio obligado a aclarar la situación. Y declaró que la pelea si va a llevarse a cabo.

Sin embargo, al Canelo Álvarez no le hicieron ninguna gracia estas declaraciones, por lo que las etiquetó como pretextos por parte del boxeador británico.

Posteriormente, Canelo declaró que él está enfocado en llevarse la victoria y nada le quitará los ojos del objetivo, ni siquiera el tamaño del ring.

“Yo estoy enfocado en ganar el sábado, que él solucione los problemas que trae en la cabeza. La verdad que a mí no me importa el tamaño del ring, yo voy a subirme a hacer mi trabajo como siempre, y no ha tenido esa excusa, ya han sido muchas, lo importante es que yo estoy enfocado en ganar sea como sea.” Canelo Álvarez.

Por otra parte, Canelo aseguró que se encontraba molesto por la actitud que su contrincante, está tomando.

Puesto que Saunders no se presentó al careo , el cual estaba programado para el martes.

“No es extraño, es una persona muy irresponsable, pone muchas excusas y la verdad es que no me preocupa, aquí estoy haciendo mi trabajo, es lo más importante, al final la vida pone a cada quien en su lugar.” Canelo Álvarez.

"Esa actitud es provocada por el mismo equipo de Saunders"

Por otra parte, el entrenador del Canelo, Eddy Reynoso, no dejó pasar la oportunidad para expresar que esa actitud de Saunders es provocada por su mismo equipo.

Esto debido a que Eddie Hearn, el promotor de Matchboxing, y miembro del equipo de Saunders, es quien toma las decisiones finales.

“Son novatadas, esas que hacen, más bien de su equipo que yo creo que lo asesora (a Saunders), porque para sacar de balance a un equipo como el de nosotros pues es imposible, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y ellos que hagan el de ellos, al final tienen que hacerle caso a Eddie Hearn, quien es el promotor y tiene que solucionar ese problema.” Eddy Reynoso.