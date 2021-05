Canelo Álvarez reconoció que nunca tendrá contenta a la gente, pero advirtió, no le interesa, esto antes de su pelea con Billy Joe Saunders.

México.- El Canelo Álvarez arremetió contra todos aquellos detractores que cuestionan sus innegables logros en el boxeo.

Y es que, previo a su pelea ante Billy Joe Saunders, el Canelo Álvarez afirmó que jamás podrá tener contenta a toda la gente que no cree en él, lo cual no le importa en lo más mínimo.

Lo anterior debido a que, puntualizó, una vez que se retiré serán sus números los que esclarezcan si tuvo o no una gran carrera en el boxeo .

“Nunca voy a tener contenta a la gente y no me interesa, yo sigo haciendo historia y al final de mi carrera los números van a hablar por mí… estoy aquí para ser un ganador y seguir haciendo historia” Canelo Álvarez

Canelo Álvarez Mexsport

Canelo Álvarez quiere noquear a Billy Joe Saunders

Asimismo, el Canelo Álvarez se refirió a la polémica generada por las dimensiones del ring , misma que estuvo a punto de cancelar la pelea contra Billy Joe Saunders pactada para este 8 de mayo.

Incluso vaticinó que iba a noquear al británico sin importar las medidas del ring, aunque eso sí, dejó en claro que siempre es difícil conectar a peleadores tan esquivos como el susodicho.

“Es muy complicado predecir un nocaut y más con este tipo de peleadores que se mueven muchísimo, uno quiere dar una buena pelea, pero el rival no se presta, aun así buscaré el nocaut” Canelo Álvarez

Para el Canelo Álvarez es impensable una derrota

En la misma entrevista con ESPN, Saúl Álvarez afirmó que para él está prohibido incluso pensar en la palabra “ derrota ”, ya que siempre sale a darlo todo por el triunfo.

Es más, aseguró que si Billy Joe Saunders o cualquier otro le gana, es porque sencillamente es mejor que él, pero no porque haya dejado de prepararse a conciencia.