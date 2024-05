Cabecita Rodríguez no entró en los planes de Club América para el Clausura 2024 y en marzo pasado le encontraron acomodo en la MLS, donde ya demostró su talento y para muestra el doblete sobre el San Jose Earthquakes.

El exjugador de Club América, Jonathan Cabecita Rodríguez, fue clave en la victoria 4-2 del Portland Timbers sobre San Jose Earthquakes, en el marco de la Jornada 13 de la temporada 2024 de la MLS.

Mientras Rodríguez celebraba doblete en el Providence Park, a 4 mil kilómetros de distancia, Club América disputaba un gris Clásico Nacional ante Chivas, en el que los goles no existieron.

Con Cabecita Rodríguez en plan goleador y Club América con apenas tres disparos con dirección a portería ante Chivas, los fans azulcrema comenzaron a lamentar la ausencia del uruguayo en la Liguilla.

¿Qué hizo el exjugador de Club América, Cabecita Rodríguez, en el Portland Timbers sobre San Jose Earthquakes?

Los fans de Club América ya extrañan a Jonathan Cabecita Rodríguez, pues mientras el uruguayo se lució con doblete en la MLS, ellos padecieron a la ofensiva y empataron sin goles ante su eterno rival en el primer choque de semifinales.

Cabecita Rodríguez fue un revulsivo efectivo para Phil Neville. Entró de cambio en la segunda mitad cuando el marcador proyectaba el 0-2 en contra; al minuto 74, Evander acortó la distancia, pero fue el exjugador del Club América quien guio la vibrante remontada.

Al minuto 80, Rodríguez recibió el balón fuera del área, avanzó unos metros, encontró espacio entre cuatro jugadores rivales y disparó cruzado para vencer a William Yarbrough, portero del San Jose Earthquakes.

El tercer viejo conocido de la Liga MX apareció en escena: Felipe Mora marcó el 3-2 por la vía del penalti y Cabecita selló su doblete en el agregado, luego de un gran contragolpe.

Jonathan Rodríguez anotó un doblete esta noche y le dio la victoria a su equipo, te extraño muchísimo Cabecita🥹💛pic.twitter.com/eo57YzGaT0 — Roberto Haz (@tudimebeto) May 16, 2024

La afición de Club América extraña a Cabecita Rodríguez. (CAPTURA DE PANTALLA)

¿Cómo fue el paso de Jonathan Rodríguez con Club América?

Luego de ser el héroe de Cruz Azul en la histórica conquista del noveno título de Liga MX, Jonathan Cabecita Rodríguez tuvo un breve paso por el futbol saudí y volvió a México para enrolarse en las filas del Club América.

Con Club América, Cabecita Rodríguez conquistó su tercer título de Liga MX en el Apertura 2023; sin embargo, no entró en los planes de la directiva y lo vendieron al Portland Timbers de la MLS.

“Me había juntado con Santiago, él me hizo saber la propuesta, él me dijo que iba a estudiar la posibilidad sea a venta o a préstamo. Yo no estaba enterado de nada”, señaló Cabecita Rodríguez sobre la manera en la que el presidente de Club América gestionó su salida del del equipo.

Portland Timbers pagó alrededor de 4 millones de euros (más de 72 millones de pesos mexicanos) por Rodríguez y ya ha comenzado a responder. El uruguayo ha disputado nueve partidos, ocho de ellos como titular; además tiene cuatro goles en su cuenta.

Números de Jonathan Rodríguez con Club América: