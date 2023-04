El partido entre Sultanes de Monterrey y Diablos Rojos del México se hizo viral, pero no precisamente por el juego, sino por la famosa kiss cam.

Cabe recordar, que en algunos partidos, la cámara capta momentos románticos entre parejas en las gradas, aunque esta vez fue un tanto diferente.

Y es que, en el video se observa que una mujer está sentada a lado de un hombre, el cual es su acompañante, todos esperaban que se besaran pues estaban muy cerca.

Pero, el momento inesperado llegó, cuando en lugar de besar a su acompañante, besó a un hombre que se encontraba en la fila de atrás, algo que causó sorpresa en todos, hasta en su mismo acompañante quein no pudo ocultar su expresión desconcertante.

¡NOOOOOOOOOOOO! ¿Qué acabo de ver? 💔💔 😭 pic.twitter.com/A7aYTSlh14 — Sultanes de Monterrey (@SultanesOficial) April 25, 2023

Críticas sobre lo que pasó en la kiss cam

Como era de esperarse, los comentarios de los usuarios en redes sociales, no se hicieron esperar, pues muchos defendieron a la mujer que se besó y otros al hombre, al que incluso llamaron “soldado caído”.

“Si yo fuera la chava y el vato me invitó, también me paraba y me iba con el que se decidió”, se lee en Twitter.

“Se ve que, o no se topan, eran hermanos o algo pero no se podían besar y ya”, escribió un usuario.

“El que no haya besado al chavo que la invitó no es tema, hay una pareja que expresamente dijeron que “No” y no pasó nada. Ir con alguien a algún lugar implica tener respeto a la otra persona, con independencia de la relación que tengan (amistad, noviazgo o cualquier otra)”, se lee en Twitter.

Sultanes de Monterrey vs Diablos Rojos del México

Sultanes de Monterrey y Diablos Rojos del México se enfrentaron en el partido inaugural en el Estadio Mobil Super de Monterrey.

Aunque el foco principal no fue el partido por lo que ocurrió en la kiss cam, la realidad es que fue un partido lleno de acción que se llevo el equipo regio, quitándole el invicto a los Diablos Rojos de México.

