Bayern Múnich vs Arsenal chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Bayern Múnich vs Arsenal
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Allianz Arena
- Transmisión: Fox One o HBO Max
Bayern Múnich vs Arsenal: Fecha del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Será el miércoles 21 de octubre de 2026 que se disputará el Bayern Múnich vs Arsenal de la Jornada 3 de la Champions League.
Bayern Múnich vs Arsenal: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League
El miércoles 21 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Bayern Múnich vs Arsenal.
Bayern Múnich vs Arsenal: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?
El partido Bayern Múnich vs Arsenal podrá verse a través de Fox One o HBO Max.
- Partido: Bayern Múnich vs Arsenal
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Allianz Arena
- Transmisión: Fox One o HBO Max