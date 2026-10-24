Atlético de Madrid vs Deportivo juegan en la Jornada 10 de LaLiga; el pronóstico es victoria local. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlético de Madrid vs Deportivo: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de LaLiga

Atlético 4-2 Deportivo es el pronóstico en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, como parte en la Jornada 10 de LaLiga.

Pronóstico: Atlético de Madrid 4-2 Deportivo.

Atlético de Madrid vs Deportivo: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs Deportivo, en la Jornada 10 de LaLiga.

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko y Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Marcos Llorente, Morten Hjulmand, Pablo Barrios y Álex Baena

Delanteros: Kang-in Lee y Julián Álvarez

Deportivo

Portero: Leo Román

Defensas: Ximo Navarro, José María Giménez, Lucas Noubi y Giacomo Quagliata

Mediocampistas: Lorenzo Amatucci, Diego Villares y Mario Soriano

Delanteros: Luismi Cruz, Yeremay Hernández y Bil Nsongo

Atlético de Madrid vs Deportivo: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de LaLiga

Atlético de Madrid vs Deportivo juegan en la Jornada 10 de LaLiga: sábado 24 de octubre, 13:00 horas, transmisión por SKY Sports.