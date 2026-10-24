Atlético de Madrid vs Deportivo juegan en la Jornada 10 de LaLiga; el pronóstico es victoria local. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlético de Madrid vs Deportivo: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de LaLiga
Atlético 4-2 Deportivo es el pronóstico en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, como parte en la Jornada 10 de LaLiga.
Pronóstico: Atlético de Madrid 4-2 Deportivo.
Atlético de Madrid vs Deportivo: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlético de Madrid vs Deportivo, en la Jornada 10 de LaLiga.
Atlético de Madrid
- Portero: Jan Oblak
- Defensas: Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko y Alejandro Grimaldo
- Mediocampistas: Marcos Llorente, Morten Hjulmand, Pablo Barrios y Álex Baena
- Delanteros: Kang-in Lee y Julián Álvarez
Deportivo
- Portero: Leo Román
- Defensas: Ximo Navarro, José María Giménez, Lucas Noubi y Giacomo Quagliata
- Mediocampistas: Lorenzo Amatucci, Diego Villares y Mario Soriano
- Delanteros: Luismi Cruz, Yeremay Hernández y Bil Nsongo
Atlético de Madrid vs Deportivo: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de LaLiga
Atlético de Madrid vs Deportivo juegan en la Jornada 10 de LaLiga: sábado 24 de octubre, 13:00 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Atlético de Madrid vs Deportivo
- Fase: Jornada 10
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano
- Transmisión: SKY Sports