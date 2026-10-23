Atlético de Madrid vs Deportivo juegan en la Jornada 10 de LaLiga: sábado 24 de octubre, 13:00 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido Atlético de Madrid vs Deportivo es uno de los cuatro partidos programados el sábado 24 de octubre como parte de la Jornada 10 de LaLiga.
- Partido: Atlético de Madrid vs Deportivo
- Fase: Jornada 10
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano
- Transmisión: SKY Sports
Atlético de Madrid vs Deportivo: Día para ver el partido de LaLiga
El sábado 24 de octubre de 2026 continúa la Jornada 10 de LaLiga con el partido Atlético de Madrid vs Deportivo.
Atlético de Madrid vs Deportivo: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 13:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Atlético de Madrid vs Deportivo.
Atlético de Madrid vs Deportivo: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Atlético de Madrid vs Deportivo en la Jornada 10 de LaLiga.
- Partido: Atlético de Madrid vs Deportivo
- Fase: Jornada 10
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano
- Transmisión: SKY Sports