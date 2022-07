José Riestra, presidente del Atlas FC, reveló que ha sufrido en carne propia que le griten “Ratlas” o “Corruptos” , por las supuestas ayudas arbitrales que su equipo ha recibido.

En entrevista con David Faitelson para ESPN, José Riestra señaló que ya le ha tocado que le griten estos calificativos en el estadio, incluso cuando ha estado acompañado de su hija .

Sin embargo, el presidente del Atlas FC consideró que es parte del futbol, aunque señaló que todo esto ha sido propiciado por misma “gente de futbol” para justificar que no han sido exitosos.

“Claro que he sido víctima de estos ‘Ratlas’ o ‘Corruptos’ en el estadio a ahora de caminar. Me tocó vivirlo en el partido pasado en Monterrey, con mi hija ahí”, dijo.

José Riestra. Presidente del Atlas FC