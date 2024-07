Miguel de Lara se encontraba representando a México en la natación de los Juegos Olímpicos de París 2024, hasta que fue descalificado. Su reacción, como la de todos, fue increíble.

El mexicano Miguel de Lara competía en los 100 metros de pecho en el primer día de los Juegos Olímpicos de París 2024. En realidad tuvo un buen resultado hasta que los jueces decidieron descalificarlo.

Había quedado en segundo lugar de su heat en la ronda clasificatoria, pero al parecer, una mala ejecución en su patada, hizo que los jueces le quitaran ese resultado a Miguel de Lara.

Y aunque no se ha dicho nada oficial de parte del Comité Olímpico, todo parece indicar que el mexicano hizo una patada de delfín, la cual estaba prohibida porque no era ese estilo.

Por una “patada de delfín” antes de finalizar su Heat



Es por esta razón que descalifican al mexicano Miguel de Lara en su debut en la natación dentro de los 100 m pecho



Este 30 de julio tendrá su revancha 💪🏼

Así fue la increíble reacción de Miguel de Lara al ser descalificado de París 2024

Como ya vimos, Miguel de Lara fue descalificado de los 100 metros de pecho en los Juegos Olímpicos de París 2024 por una supuesta patada de delfín que estaba prohibida.

El Comité Olímpico no le comentó nada oficial, solo le dijeron a Miguel de Lara que estaba descalificado, por lo que se mostró muy molesto y comentó lo siguiente: “Voy a buscar una explicación. Estoy muy enojado y molesto; confundido, no entiendo por qué. Repasó la prueba en mi cabeza. Todo lo que haya salido mal, ha salido mal”

También intentó explicar la decisión de los árbitros pero ni él la sabía: “No tengo idea, ahorita lo voy a averiguar. No me habían descalificado desde que tengo 12 años, no tengo idea de porqué. Y nada ahorita saber qué pasó, sacudirlo y prepararnos para lo que sigue. Quiero saber porqué, más que nada”.

“No me habían descalificado desde los 12 años y no entiendo por qué” 😳



Miguel de Lara desconoce la razón por la que lo descalificaron en los 100 metros pecho de #Paris2024

Miguel de Lara puede ir por su revancha en los 200 mts en París 2024

Miguel de Lara se mostró sorprendido y enojado como todos por su descalificación de los 100 metros pecho en estos Juegos Olímpicos de París 2024.

Sin embargo, Miguel de Lara puede ir por su revancha en los 200 mts en París 2024. El mexicano mostró su mentalidad y pese al duro golpe de la descalificación, comentó lo siguiente: “Trato de recordar qué hice mal pero no sé porqué. Gracias, siguen los 200 metros, y a lo que sigue”

En los 200 metros pecho, Miguel de Lara, se logró clasificar a con Marca A. Es decir, es su especialidad. Veremos cómo le va.