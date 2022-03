Arturo Vidal desprecia al Club América

Arturo Vidal despreció al Club América. El volante del Inter de Milán ha manifestado que quiere irse a jugar a Brasil, con el CR Flamengo antes de retirarse, olvidando los ofrecimientos que le han hecho las Águilas.

En entrevista realizada por TNT Sports, Arturo Vidal dijo que ya tiene planeado los pasos a seguir hasta el final de su carrera en las canchas, para después dedicarse a la dirección técnica.

“El Flamengo es un cuadro muy competitivo, de los mejores de América. A quién no le gustaría jugar allá. Cuando se den las ofertas oficiales, no cabe duda de que iré. Sé que los jugadores, el entrenador, me quieren y yo quiero ir”.

Vidal tiene contrato con el cuadro de Milán hasta mediados de año. Su carta está valuada, según el sitio especializado Transfermarkt, en 2.5 millones de euros (57 millones de pesos) .

Las ofertas del Club América a Arturo Vidal

Han existido varios acercamientos del Club América al chileno Arturo Vidal. El pasado mes de junio del 2021, el andino reconoció que no le desagradaría ir a jugar al futbol de la Liga MX.

“Tenemos que ver, siempre he dicho que me gusta México, me gusta el Club América. Ojalá algún día se me dé. Pero tiene que haber interés de las dos partes”, señaló el mediocampista chileno.

Parece que de su parte, no hay interés, por más que los aficionados azulcremas se empeñen en pensar que, algún día, el doble campeón de América jugará para el cuadro de Coapa.

La carrera de Arturo Vidal

El futbolista chileno Arturo Vidal, ha tenido una gran carrera futbolística. Inició en el CSD Colo Colo en el 2005 y dos años después se fue al Viejo Continente.

Arturo Vidal ha jugado en la Juventus de Turín, en el Bayern Munich de Alemania, en el FC Barcelona y en el Inter de Milán, además de que ha jugado dos Copas del Mundo en el 2010 y 2014.