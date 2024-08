Un argentino que juega para Alemania, eliminó a su país de nacimiento en los Juegos Olímpicos de París 2024. Se burló de ellos y hasta soltó una frase celebre de Diego Maradona.

Sí, puede confundir a cualquiera, pero no se preocupe aquí resolveremos todo. Para empezar este argentino que juega para Alemania se llama Gonzalo Peillat, es un jugador de hockey y actualmente se encuentra compitiendo en París 2024.

La historia es esta: Gonzalo Peillat jugaba para Argentina en el hockey, incluso fue parte del equipo de Río 2016 que ganó una medalla de oro.

Sin embargo, se peleó con el entrenador y un compañero del equipo. Por lo que Alemania aprovechó para llamarlo a su selección y de esa forma es parte de París 2024.

Argentino juega para Alemania y elimina a Argentina de los Juegos Olímpicos de París 2024

Ya que sabemos porqué este argentino, Gonzalo Peillat, juega para Alemania en los Juegos Olímpicos de París 2024, veamos que hizo para que lo odie todo el país sudamericano.

En estos Juegos Olímpicos, Argentina y Alemania se enfrentaron en los cuartos de final del hockey masculino, y en ese partido Gonazo Peillat, le anotó a su país natal.

Después de la anotación, Gonzalo Peillat celebró con mucha euforia y lo cantó con todos sus compañeros. Por supuesto que eso no gustó a los argentinos y no lo dejaron molestar en sus redes sociales.

“CÓMO DIJO MARADONA QUE LA SIGAN CHUPANDO” DICE EL HIJO DE PUTA ESTEEEEEE SI MARADONA ESTUVIERA VIVO TE AHORCARÍA CON SUS PROPIAS MANOS pic.twitter.com/E0pfVectW0 — Marian Herrera (@marianherrrera) August 4, 2024

¿Qué dijo Gonzalo Piella que también lo hizo Diego Maradona, cuando era entrenador de Argentina?

No contento, Gonzalo Peillat dejó una declaración luego del partido de cuartos de final de hockey en los Juegos Olímpicos de París 2024, que más molesto a los argentinos.

En una entrevista, Gonzalo Peillat dijo esto: “Hay muchas cosas que las leo, pero qué sé yo. Hay que hacer mente fría: decir no importa y seguir para adelante. Cuando tomé la decisión supe que iba a haber un 50% de gente que le iba a gustar y un 50% que no, pero al final es mi vida. Al que le guste bien y al que no le guste sorry, como dijo Maradona: ‘Que la sigan chupando’”

Esa frase la dijo Diego Maradona cuando era entrenador de la Selección Argentina. El contexto es que estaba muy presionado debido a que no tuvo una buena eliminatoria hacia Sudáfrica 2010.

En el partido que se clasificaron, frente a toda la prensa que lo criticó les dejó este mensaje: “Para los que no creyeron, con respeto a las damas, que la chupen, que la sigan chupando”