La Leagues Cup, el gran proyecto que Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, agarró como estandarte para presumir que trabaja en innovar dentro del futbol mexicano, le dará un duro golpe a este personaje, que puede no salir bien librado.

Resulta que una de las cosas que más presumían y que cacaraqueaban en el incio de este nuevo torneo entre equipos de la MLS y la Liga MX, era el enfrentamiento entre el Inter Miami y Cruz Azul.

Claro que, después de saber que Leo Messi jugara en el Inter Miami, el señor Mikel Arriola se frotó las manos pensando que con la ‘Pulga’ jugando contra un histórico del futbol mexicano, impulsaría su proyecto que hasta estos momentos no le importa a mucha gente que digamos.

Lionel Messi en el Inter Miami (Rebecca Blackwell / AP)

Todo estaba preparado para ver el debut de Messi en TV abierta, pero apareció Apple TV

Todo estaba preparado, las televisoras en México tendrían el posible debut de Messi con el Inter Miami y se vería por televisión abierta.

Pero vaya mazazo que le dieron a esta opción, luego de que Apple TV, el dueño de los derechos de televisión de la MLS (y por lo que vemos también de ma Leagues Cup) decidió que ese juego entre el equipo de Messi y Cruz Azul será transmitido solamente por su plataforma y se los arrebató a los canales abiertos.

Lo que puede abonar al golpe para Mikel y la incapacidad de haber tenido firmado este partido fuera como fuera para las televisoras abiertas en Mexico, es que estos canales ya habían hecho promoción, ya habían anunciado el juego y tenían todo listo, para que mes salieran con que siempre no.

Y así, con un golpe en la mesa, le quitaron a México la posibilidad de ver a Messi en abierta. Por supuesto que este movimiento de Apple TV fue para defender su inversión y producto, algo que no pudo hacer la Liga MX, que debió pujar para que sus socios comerciales también tuvieran este juego.

Asti que en lugar de tener a Messi y Cruz Azul, aventaron el juego de Leon vs Vancouver, y el de Austin vs Mazatlán; eso sí, no sin dejar de presumir que tendrán el Montreal vs Pumas del sábado.

Pero ahí no parará la cosa, ya que no solamente el juego de Inter Miami y Messi vs Cruz Azul irá en plataforma. Todos los juegos del equipo del argentino solamente se podrán ver a través de este sistema, lo que le quitará algo de interés al poco que tiene este torneo y que luce condenado a que muy poca gente lo vea por Apple TV, tal como ha sucedido con la MLS.

Mikel Arriola (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Inter de Miami vs Cruz Azul: te decimos cuándo y dónde será el partido

Inter Miami y Cruz Azul forman parte de la región Sur 3, donde comparten grupo con el Atlanta United FC.

Este 21 de julio, desde el DRV PNK Stadium, el equipo de la florida enfrentará a la máquina en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Partido : Inter Miami vs Cruz Azul

Torneo : Leagues Cup

Sede : DRV PNK Stadium

Fecha : 21 de julio

Hora : 18:00 horas

Dónde ver : Azteca 7, TUDN, Canal 5, Apple TV+

