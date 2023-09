La estrella del Manchester United, Antony, es investigado por supuesta violencia de género en contra de su ex novia Gabriella Cavallin, quien reveló pruebas de las agresiones que recibió por parte del futbolista.

Gabriela Cavallin ex novia de Antony, interpuso una denuncia contra el jugador del Manchester United por violencia de género. La influencer dio a conocer pruebas de las agresiones del jugador brasileño por lo que ahora es investigado por la policía de Sao Paolo.

Esta denuncia se presentó en el mes de junio del año pasado, donde la mujer solicitaba la protección para ella y para todas las mujeres que viven a diario agresiones físicas y verbales.

Sin embargo de acuerdo medios brasileños, la exnovia de Antony se presentó el viernes pasado a con las autoridades para una segunda denuncia contra el jugador.

Posteriormente a ello, un medio de espectáculos de aquel país, contactó a la influencer quien sacó a la luz, todos los detalles de esa denuncia y las fotografías que compartió con las autoridades que avalan las agresiones que recibió por parte de Antony.

Antony, controlador, según Gabriela Cavallin

De acuerdo a Gabriela Cavallin, Antony era voluble y controlador y alternaba momentos de mucho cariño con arrebatos de agresividad de los que luego se disculpaba.

Prueba de ese control es una captura de pantalla que Antony le envía a Gabriella Cavallin, donde se aprecían 13 mensajes en menos de un minuto con palabras como “ridícula”, “asquerosa” o “espero que te mueras”.

La llegada de Antony al Manchester United llevó a Gabriela a Inglaterra, donde a lo largo de su estadía siguió recibiendo agresiones.

Una de esas agresiones fue con un cabezazo que le causó un corte en la cabeza, mientras que la otra, un puñetazo en el pecho, provocó que se le desprendiera la prótesis de silicona. De nuevo, la influencer asegura que la pelea vino por los celos de Antony por alguien con el que había quedado años atrás.

Posteriormente a esa agresión, vino otras más, siendo una de las más fuertes , pues Gabriela contó para UOL que Antony intentó golpearla en la cara con un cuenco de cristal.Ella trató de defenderse y el resultado fue una herida en el dedo que dejó al descubierto sus huesos.

“Antony cerró la puerta de casa y no me dejó salir, y yo tenía el dedo abierto. Rompió mis cosas, se llevó mi pasaporte.Me lanzaba balones, me tiraba teléfonos móviles. Decía que me iba a matar, que se iba a suicidar”. reveló la influencer.

Actualmente la investigación está abierta en Inglaterra y Brasil y donde Gabriela obtuvo medidas cautelares para estar alejada de Antony y que el jugador no pueda ponerse en contacto con ella.

Fotos de marcas de agressões sofridas pela Gabriela Cavallin.



📰 @UOLNoticias pic.twitter.com/CKPKQ9uhwo — MUFC BR (@mufcbr) September 4, 2023

Antony niega los hechos

A través de cuenta de Instagram, Antony ha negado todos los hechos que se le imputan y ha manifestado “con tranquilidad que las acusaciones son falsas”.

“Puedo afirmar con tranquilidad que las acusaciones son falsas y que las pruebas demostrarán que soy inocente. Mi relación con la Sra. Gabriela era tumultuosa, con ofensas verbales por ambos lados, pero jamás la agredí físicamente.” Se puede leer en una parte del comunicado.

Antony (captura de pan)

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok