Pese a que cuenta con bastantes muy buenos amigos en los medios que se la pasan defendiéndolo y que siempre saldrán en los triunfos, no así en las derrotas, algo parece ya no estar gustando en el seno del Club Universidad en relación al técnico Antonio Mohamed.

Y lo que pasó en la cancha del Estadio Azteca antes de que finalizara el partido ante el América parece ser la gota que derramó el vaso de la paciencia de una directiva que aunque ha sido muy permisiva, no pasaría por alto lo ocurrido.

No, no se trata de la derrota ante el América, tampoco que haya declarado en contra d arbitraje (por lo que lo castigará disciplinaria). Lo que no gustó de Mohamed, fue que haya “abandonado” al equipo cuando todavía había segundos por jugarse, para encaminarse al vestuario.

Antonio "Turco" Mohamed fue presentado como nuevo técnico de Pumas, lo acompañaron durante la rueda de prensa Leopoldo Silva, presidente del club Pumas, y su director deportivo, Miguel Mejía Barón. (Moisés Pablo Nava / Moisés Pablo Nava)

Eso es lo que realmente ha molestado a algunos dentro de los Pumas, que no interpretaron este gesto de la menor manera, algunos incluso han pensado que fue un impulso para cubrir una necesidad personal más allá que los intereses grupales. Han llegado a pensar que Mohamed hizo todo ese “show”, o para quedar bien con la afición para que esta lo viera como el hombre que defiende los colores de las injusticias, o para se expulsado y no tener que dar la cara en la conferencia de prensa, lo cual evidentemente no le resultó.

En Pumas no cayó del todo bien la actitud de Mohamed y la paciencia comienza a agotarse, no por los resultados sino por el comportamiento de un hombre que ya se sabía, le gusta hacer lo que se le pega la gana en los clubes que dirige, pero ahora se está llevando entre las patas la imagen del Club Universidad. Así que, o se acerca lo más que pueda al título o no duraría mucho esta relación.

Pero no solamente es eso... Por ahí también ha trascendido que los gestos y palabras de Mohamed dando a entender que el América le paga a los árbitros, llegaron hasta lo más algo del Nido de Coapa, en donde tampoco gusto está actitud de un hombre que dirigió a las Águilas no hace mucho tiempo. Esto haría que la imagen del Turco como una futura opción para la Selección Mexicana (algo que ya se manejó como opción en su momento), sea desechada por completo. Vaya que le puede salir caro su “show” y no solamente por la lana que le bajará la Comisión Disciplinaria.

