Antonio Mohamed explotó contra el arbitraje en el Clásico Capitalino y hasta señaló que el Club América había ganado por su dinero.

Sin duda alguna, las emociones se vivieron a flor de piel durante el Clásico Capitalino en el Estadio Azteca, pero fue Antonio Mohamed, técnico del Club Pumas, quien explotó contra la banca del Club América.

Y es que, luego de que el silbante decidiera señalar penal a favor de las Águilas, las cosas en el banquillo se calentaron y el Turco fue directo a la banca del América.

Ya en la banca de su rival, hizo un gesto con las manos indicando que el América había ganado por dinero, algo que por supuesto no gustó para nada a los miembros azulcremas.

Sin embargo, el técnico estaba convencido de que había perdido el partido por la mínima gracias al arbitraje, quien presuntamente los perjudicó.

Nuevamente el Turco Mohamed se va del Azteca sin saber perder



Antonio Mohamed sobre el arbitraje en el clásico capitalino

Haciendo notoria su molestia, Antonio Mohamed aseguró que el silbante solamente siguió instrucciones que ya la habían dado.

Pues aseguró que perjudicó a Club Pumas con sus decisiones. Por otro lado, habló sobre la sensible baja de Caicedo, quien salió lesionado del campo de juego y no pudo continuar.

“No voy a dar opinión del árbitro, obedece nada más, vino a obedecer órdenes. Caicedo está lesionado, se perderá un par de partidos, baja sensible, tenemos jugadores para reemplazarlo, será oportunidad de jóvenes”, dijo en conferencia de prensa.

Henry Martín sobre la seña de Antonio mohamed

Henry Martín fue cuestionado respecto a la señal que hizo Antonio Mohamed en pleno partido a la banca del Club América.

Henry Martín aseguró que no quería hablar mucho al respecto, pues respetaba la trayectoria del Turco.

Sin embargo, dijo que ese tipo de acciones no se deberían de dar, pues el arbitraje también los perjudicó a ellos de distintas maneras, incluso mencionó que en una jugada le habían cometido una falta y el árbitro no señaló penal a su favor.

“Él queda mal, se exhibe solo, no me gustaría hablar mucho de eso porque respeto al señor, a su trabajo, su carrera, pero lo que hizo es una falta de respeto para el partido porque no fue lo que sucedió, me hacen un penal que no me marcan y luego crítica eso, no escuché la conferencia, pero se exhibe solo”, sentenció.

