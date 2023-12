Antonio Mohamed por fin rompió el sobre su salida de Club Pumas y ya reveló la razón.

Y es que apenas hace unas horas diferentes medios de comunicación informaron que Antonio Mohamed había decidido renunciar al Club Pumas después de llegar al equipo hasta las semifinales.

No obstante, el técnico ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que su salida del Club Pumas no se debe a una oferta de otro equipo como ya se había planteado anteriormente.

Aseguró que los motivos son personales y de salud, por lo que ha decidido dar un paso al costado del cuadro universitario.

“No es por un tema de salud, ni por irme a otro equipo. Quiero pedir disculpas a la directiva y a la afición”, aseguró en conferencia de prensa.

Aunque, no re

“Será unos cuantos meses, no sabemos si serán cuatro meses, cinco, un año, lo que sea necesario para agarrar energía para estar en un club que te demanda tanta energía como Pumas, ese es el motivo”, sentenció.

Club Pumas bajo el mando de Antonio Mohamed

Club Pumas cobró protagonismo bajo el mando de Antonio Mohamed, pues luego de un torneo en el que no lograron avanzar ni a liguilla, pudieron llegar hasta las semifinales.

No obstante, se quedaron a un paso de la final, pues cayeron contra Club Tigres en el Estadio Olímpico Universitario.

Tras su renuncia de Club Pumas, medios han informado que el Turco no podría volver a dirigir en la Liga MX al menos en los próximos 6 meses: “No te puedo decir cuando voy a volver a dirigir”, dijo en conferencia de prensa el técnico.

Antonio Mohamed pide disculpas

Antonio Mohamed pidió disculpas a la afición por irse del equipo cuando faltaban algunos meses para que finalizara su contrato.

“Pido una disculpa por no terminar el contrato, me faltaban cinco meses, no es por ir a trabajar por otro equipo o cualquier otro tipo de especulación”, señaló.

