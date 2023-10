Antonio Mohamed lució una peculiar camisa de la Virgen de Guadalupe en el partido de Club Pumas vs Rayados de Monterrey.

Aunque, la camisa de Antonio Mohamed se robó los reflectores, la realidad es que se podría hacer acreedor a una sanción por romper el código de ética en la indumentaria.

Y es que, de acuerdo con el reglamento ningún miembro del equipo puede portar algo que haga alusión a alguna doctrina religiosa o política.

No obstante, varios fans halagaron su particular look, con la camiseta de la Virgen de Guadalupe la cual se puede conseguir por más de 3 mil pesos.

De acuerdo con la página del Palacio de Hierro, la camiseta con el diseño de la Virgen de Gudalupe tiene un costo de 3 mil 719 pesos en la tienda en línea.

El fondo es de color negro y en el torso trae la imagen de la Virgen de Guadalupe, el técnico portó la prenda con un pantalón negro y unos lentes oscuros.

Playera del Tuco Mohamed (Captura)

Antonio Mohamed y la sanción que podría recibir

El técnico de Club Pumas, Antonio Mohamed, se podría hacer acreedor a una sanción por portar la camisa que llamó la atención de muchos fans y medios de comunicación.

De acuerdo con el código de ética, no pueden traer nada que demuestre alguna postura religiosa, por lo que la Liga MX tendría que determinar si lo sancionan.

“Artículo 7- Independientemente de la ideología de las personas y del respeto que se les debe otorgar, todo el que esté sujeto a la aplicación de este Código de Ética deberá mantener una posición neutral ante asuntos de carácter religioso y político”, se lee.

Club Pumas vs. Rayados de Monterrey

Club Pumas cayó ante los Rayados de Monterrey en su casa, por la mínima, pues los regios los sorprendieron con un gol en el tiempo complementario.

Aunque, los Rayados sufrieron la baja de otros 3 jugadores durante el partido: Jordi Cortizo, Erick Aguirre y Rodrigo Anguirre.

Por su parte, Club Pumas enfrentará a Club Necaxa y tendrá otra oportunidad el viernes 27 de octubre a las 19:00 horas tiempo del centro de México.

