Los Juegos Olímpicos, que ahora serán en París, se celebran cada 4 años. Es una fiesta al mundo del deporte, miles de atletas se reúnen para competir por una medalla, el trabajo de su vida. Pero qué pasaría si te dijera que mucho de lo que vemos no es real.

Perdón por ser así de tajante, pero la cercanía de los Juegos Olímpicos de París 2024 hace recordar que detrás de todo lo bello que nos ofrecen las competencias, hay algo muy turbio detrás: el dopaje.

La Interpol define al dopaje de esta forma, por supuesto en su sección de delitos: “Es el acto de consumir sustancias artificiales, y a menudo ilícitas, con el fin de obtener una ventaja sobre los demás en las competiciones deportivas”

Y antes de comenzar, no solo los Juegos Olímpicos se han visto manchados por este problema, el ciclismo (caso de Lance Armstrong), béisbol, futbol y un largo etcétera.

Cómo funcionan los exámenes antidopaje de los Juegos Olímpicos de París 2024

La misma organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 tiene un apartado que habla sobre esto. Pero antes, los encargados de llevar los controles antidopaje serán el Comité Olímpico Internacional (COI), Agencia Internacional de Controles (ITA) y la Agencia Francesa de la Lucha contra el Dopaje (AFLD).

“Para los Juegos de París 2024, más de 1.000 personas participarán en las distintas etapas de la lucha contra el dopaje. Alrededor de 800 actuarán como acompañantes para notificar a los atletas sus controles y acompañarlos durante todo el proceso”, publica la página de los Juegos Olímpicos.

Todas esas personas serán los encargados de ver que la orina o muestras de sangre, sean llevadas de manera correcta a los laboratorios especializados que se encargan de encontrar estimulantes como:

Anabolizantes

Hormonas y sangre

Diuréticos

Dopaje genético

Estimulantes

Cannabinoides

Glucocorticoides

Escándalos y corrupción en los Juegos Olímpicos

A lo largo de la historia han existido casos en el deporte en los que atletas han sido descubiertos dopandose, los Juegos Olímpicos no han sido la excepción.

Hay una lista de deportistas que fueron cachados usando sustancias ilegales en los Juegos Olímpicos como: Hans-Gunnar Liljenwall, la extinta RDA, Ben Johnson, Marion Jones, Sun Yang, el caso del dopaje ruso.

Todos y cada uno muy controversiales, pero nos vamos a enfocar en Marion Jones, ya que la persona que le creó el programa de dopaje, Víctor Conte, contó cosas que señalan la corrupción en los Juegos Olímpicos.

Víctor Conte comentó lo siguiente: “En 1992 me encontraba trabajando con Greg Trafalis (atleta de pista y campo), y durante las pruebas para los Juegos Olímpicos de 1992 me llamó un oficial de los Juegos Olímpicos y me dijo que le encontraron esteroides a mi chico. Después me vuelve a llamar para decirme que estaba libre de culpa. 5 atletas habían dado positivo y que no era un buen momento para sacar esta noticia.”

También habló sobre el sistema corrupto: “Ahí me di cuenta que desde arriba a abajo, es decir, los canales de televisión, el Comité Olímpico Internacional, la WADA y los atletas son parte de esta corrupción. Y creo que los atletas son víctimas de todo. Cuando ven que los deportistas que están ganando se dopan, por presión y para poder competir, creo que el 80% de ellos llegan a tomar la decisión de entrar a esa cultura, no tienen elección.”

¿Un atleta podría doparse en los Juegos Olímpicos de París 2024?

La forma de doparse ha cambiado a lo largo de la historia, pero ¿un atleta podría hacerlo en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Pues la respuesta corta es que sí, conforme la tecnología evoluciona, todo a su alrededor lo hace. Es decir, la ‘medicina’ podría encontrar una sustancia que no sea ilegal, o algún agujero en el reglamento para que un atleta pueda mejorar su rendimiento.

Así se ha visto en los Juegos Olímpicos y otros deportes, como el caso de Lance Armstrong o el caso de los deportistas rusos que estuvieron involucrados en un sistema complejo en donde lograron escapar de todos los controles antidopaje.

Otro ejemplo es: las agencias antidopaje hacían las pruebas durante los Juegos Olímpicos, sin saber que los atletas se dopaban antes de las competiciones, de esa forma ya llegaban limpios, aunque la mejora ya la habían conseguido. Ahora se realizan exámenes hasta 8 años después de los eventos, para evitar eso.

Los que buscan hacer trampa pueden estar un paso adelante del sistema: “Las agencias antidopajes fueron hechas para proteger los logos de los Juegos, las marcas invierten 2 mil millones de dólares, en mi opinión, dejan estas lagunas porque no quieren cachar a los atletas porque hace mal para el negocio”, Víctor Conte, creador de BALCO, el laboratorio que ayudaba a los deportistas a doparse.