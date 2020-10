El delantero tuvo un paso fugaz y poco fructífero con el equipo de la UANL. Regresó al fútbol francés y ahora es seleccionado del combinado africano.

En uno de los intentos que ha hecho el futbol mexicano por repetir al menos la mitad del éxito que ha tenido André-Pierre Gignac en nuestro país, uno de los que fracasaron fueron los propios Tigres, cuando apostaron por el delantero Andy Delort, quien este martes podría enfrentar a la Selección Mexicana con el combinado de Argelia.

Fue en el verano de 2016 cuando el equipo de la UANL apostó por Delort, quien se esperaba hiciera una dupla de miedo junto a Gignac , quien ya había sido campeón con el equipo.

Sin embargo, la actuación del futbolista franco-argelino no fue la mejor en el futbol mexicano. Entre la falta de adaptación y de actividad que no le dio Ricardo 'Tuca' Ferretti, Delort no pudo demostrar su talento y prácticamente pasó de noche con los Tigres.

El paso de Andy Delort (rival del Tri) en Tigres:



16 partidos oficiales

4 goles

1 asistencia

1 título de Liga

— Rafael Rivera (@RafaDato2) October 13, 2020

En total como jugador de los Tigres, Andy Delort jugó 16 encuentros entre Liga MX, Concacaf Liga de Campeones. Marcó cuatro goles y dio una asistencia en un total de 678 minutos disputados. El delantero tampoco significó un buen negocio para el equipo ya que lo compró al Caen por 8 millones de euros y lo vendió al Toulouse en seis millones.

¿Qué pasó con Delort después d eTigres?

Después de su paso por Tigres, Andy Delort regresó al futbol francés con el Toulouse, equipo en el que jugó 32 encuentros, marcando cinco goles y dando cinco asistencias.

Sus números no convencieron al Toulouse, equipo que lo cedió una temporada al Montpellier, donde Delort ha tenido sus mejores números. En su temporada debut registró 14 goles y siete asistencias en 36 encuentros, lo que fue suficiente para que el equipo hiciera válida una opción de compra.

Bajó sus números en la temporada pasada, anotando nueve goles y dando tres asistencias, mientras que en la actual campaña ya acumula tres tantos y dos pases de gol en cinco partidos.