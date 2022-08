¿Qué pasará con Andrés Guardado para la siguiente temporada? El mexicano ha tenido minutos en la pretemporada del Real Betis; sin embargo, le futbolista no ha sido registrado con el cuadro español.

Esto se debe al problema salarial que enfrenta el conjunto bético. A día de hoy, los albiverdes afrontan un problema económico, de masa salarial, que impiden inscribir a algunos de sus futbolistas, como es el caso de Andrés Guardado.

Guardado, Claudio Bravo, Willian José, Luiz Henrique y Luiz Felipe s on los futbolistas que todavía no están inscritos en LaLiga 2022/2023, por lo que a día de hoy no pueden disputar ningún encuentro de esta competencia; sin embargo, ya trabajan en esta situación.

El capitán de la Selección Mexicana no aparece en el portal del Real Betis, pero reportes en españa señalan que el tricolor es considerado por Manuel Pellegrini, dt de los béticos.

Guillermo Ochoa y Andrés Guardado (Mexsport )

Andrés Guardado, titular en el amistoso entre el Real Betis y Zaragoza

El mediocampista de la Selección Mexicana, Andrés Guardado, sigue sumando minutos con el Real Betis de cara a la temporada 2022-23 de LaLiga, a pesar de no ser registrado aún.

El mexicano salto al campo como titular en el encuentro entre los verdiblancos y el Real Zaragoza, mismo que terminó igualado dos goles.

Al Real Betis le resta un encuentro de pretemporada, el cual será a nte la Fiorentina de la Serie A . Posteriormente, nueve días después, arrancará su participación en LaLiga Española, en casa ante el Elche.

Andrés Guardado. (Eric Alonso / Mexsport)

Los números de Andrés Guardado con el Real Betis

Andrés Guardado debutó con el Real Betis el 30 de enero de 2017 y ya suma cinco temporadas con el equipo español.

En esa etapa con el conjunto albiverde suma los siguientes números:

165 partidos

4 goles

16 asistencias

32 tarjetas amarillas

1 Copa del Rey

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok