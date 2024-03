Andrés Guardado, del Club León, hizo una brutal declaración sobre la Selección Mexicana. En una entrevista dijo que están muy lejos de ser campeones del mundo y habló del porqué.

El futbolista Andrés Guardado mencionó en una entrevista su optimismo ante el futuro de la Selección Mexicana pero también habló sobre la dura realidad que enfrentan.

El mexicano explicó porqué la Selección Mexicana aún no está lista para ser campeona del mundo pues para Guardado, el Tri y el futbol mexicano han estado estancados desde hace tiempo.

Lo que dijo Andrés Guardado sobre la Selección Mexicana

El futbolista estrella del Club León, Andrés Guardado, no se guardó su opinión y se sinceró en el programa Fox Sports radio con una brutal declaración sobre la Selección Mexicana.

En el programa le preguntaron a Andrés Guardado si la Selección Mexicana puede aspirar a ser campeón del mundo, a lo que él contestó que sí pero desde un lado optimista.

Andrés Guardado dijo que siempre se ha mostrado optimista al pensar en que sí es posible que el Tri pueda ser campeón pues explicó que no hay que ser conformistas.

Pero por otro lado, comentó que hay que ser realistas ya que siendo objetivos, aún faltan muchas cosas que el Tri necesita y por lo tanto están todavía muy lejos de ser campeones del mundo.

En cuanto al próximo partido en las semifinales de la Nations League Concacaf, mencionó que México no es mejor que Estados Unidos ya que tienen jugadores de mayor calidad y que para ganarles hay que saber explotar su debilidad que es la defensa.

Lo que opinó la afición sobre la declaración de Andrés Guardado

Andrés Guardado expresó su opinión sobre si la Selección Mexicana podría llegar a ser campeón del mundo y contestó que están muy lejos de alcanzar ese sueño.

Ante esto, muchas personas reaccionaron en contra de la opinión de Andrés Guardado y lo reventaron en redes sociales diciendo que él ya es un “dinosaurio”.

Además, no perdieron la oportunidad en decirle que no ha hecho nada en todos su años con la Selección Mexicana y que ahora sí habla de ella porque ya no está.

Comentarios sobre la declaración de Andrés Guardado (Captura de pantalla)

Comentarios sobre la declaración de Andrés Guardado (captura de pantalla )

Comentarios sobre la declaración de Andrés Guardado (captura de pantalla )