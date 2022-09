Andrés Guardado confesó en entrevista para TUDN, que estaba preocupado por la Selección Mexicana dado que no han mostrado un buen desempeño en los últimos encuentros.

En ese sentido, el jugador del Real Betis, Andrés Guardado reconoció que existe preocupación por el hecho de que Estados Unidos les haya ganado tres veces seguidas.

Incluso mencionó que es un error pensar que los jugadores están tranquilos con eso, pues la realidad es que esperan trabajar para revertir eso que sí les causa mucha angustia.

“El que piense que los que estamos en la Selección no nos preocupa, el que no juguemos bien, que no saquemos buenos resultados, que nos haya ganado Estados Unidos tres partidos seguidos, dos finales en esas; nunca se dedicó esto. El que piense que a uno le dé igual no puede llegar a la élite”, dijo.

Además, indicó que él está aún más preocupado pues es su última Copa del Mund o y espera hacer un gran papel.

“No podemos pensar que no y más para mí, imagínate para mí, este es el Mundial, no hay otro”, añadió.

Andrés Guardado con el Real Betis

Andrés Guardado, también confesó haber sentido miedo luego de que su registro en el Real Betis tardara tanto en registrarlo.

Y es que, Andrés Guardado mencionó que lo que más le cuesta es lidiar con la incertidumbre de lo que pasaría en su futuro y sin duda la espera fue complicada.

“Muy difícil, fue un mes muy intenso porque obviamente por la situación que me tocó vivir, una situación de mucho estrés, porque te decía que a mí lo que más se complica o lo peor llevo es la incertidumbre, entonces el no saber qué iba a pasar realmente, que no te den una garantía de algo, ni de aquí, ni de allá”, aseguró.

