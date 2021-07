México.- André-Pierre Gignac volvió a demostrar el amor que siente por nuestro país, pues afirmó que no festejará si le anota a la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

En entrevista previo a su viaje a Francia, André-Pierre Gignac, figura del Club Tigres, dio a conocer que no festejará si le hace gol al Tri , ya que se siente un mexicano más.

Y es que, señaló, México ha sido su país de adopción , incluso sus hijos nacieron aquí, de modo que no celebrará si le toca marcar en el primer juego del Grupo A .

“No, no creo (festejar si anota). Es mi país de adopción, me siento un mexicano más, tengo hijos mexicanos, el cómo me ha recibido desde que llegué hace 6 años hasta ahora, tengo la cultura en la sangre va a ser un partido muy especial para mí”

André-Pierre Gignac