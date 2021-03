André-Pierre Gignac aseguró que se encuentra esperando los papeles para nacionalizarse mexicano. También habló sobre su futuro cuando se retire.

No cabe duda de que André-Pierre Gignac tiene un profundo amor por México y una muestra de ello es que desde hace tiempo inició el trámite para obtener la nacionalidad mexicana; no obstante, aún no recibe los papeles que así lo confirmen.

En entrevista con la cadena RMC, Gignac señaló que su intención, al igual que sus hijos, es tener la doble nacionalidad para ser franco-mexicano. Asimismo, el delantero del Club Tigres señaló que en un futuro, después de su retiro, se imagina viviendo en México, pues le da una calidad de vida que no tendría en Francia.

"Pedí la ciudadanía mexicana, todavía no tengo los papeles, los estoy esperando. Quiero ser igual que mis hijos, tienen la doble nacionalidad, son franco-mexicanos. Podría quedarme vivir en México, aquí es una calidad de vida que no puedo tener en Francia" André-Pierre Gignac

¿Gignac planea regresar a la Ligue 1?

Desde su llegada a México, la Ligue 1, primera división de Francia, ha estado muy pendiente de Gignac y sus actuaciones en el Club Tigres, por lo que se podía pensar en un posible regreso; no obstante, el delantero francés descartó esta posibilidad.

'Dedé' descartó completamente volver a la Ligue 1, al menos como jugador, pues considera que no lo necesitan, pues tienen a Darío Benedetto , exdelantero del América, como gran figura.

"No, como jugador es imposible. Lo digo con toda sinceridad, no me necesitan. Juega Darío Benedetto. Me gusta. Tiene un pie derecho excepcional y un pie izquierdo también excepcional" André-Pierre Gignac

Los planes de Gignac después del retiro

André-Pierre Gignac tiene el deseo de quedarse muchos años más con los Tigres de la UANL, incluso después de su retiro como futbolista profesional. El francés señaló que después de colgar las botas, tiene el plan de quedarse en el equipo para ocupar otros puestos, incluso el de director técnico.

"El plan es quedarme en Tigres después de retirarme, ir subiendo escalones en el club, ir paso a paso" André-Pierre Gignac