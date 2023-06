Ana Gabriela Guevara y la Conade contraatacaron a las nadadoras mexicanas que conforman el equipo de Natación Artística, impugnando la orden del juez para que regresaran los apoyos económicos.

Ana Gabriela Guevara y la Conade no le ha dado tregua a las nadadoras mexicanas, a pesar de estar en estos momentos representando al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.

Sin embargo, la presidenta de la organización está obligada a reanudar el pago a las Sirenas Aztecas, mientras los magistrados de un tribunal Colegiado en materia Administrativa, analizan la situación.

El tribunal decidirá si admiten la impugnación para su estudio y después, si retiran la orden de Tello Espíndola, juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

La ex medallista olímpica en Atenas 2004 se mantiene fiel a sus convicciones, demostrando que llegará a las últimas instancias con la finalidad de no darle un solo peso a la Selección de Natación Artística.

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade (Mexsport)

Ana Gabriela Guevara: Nadadoras mexicanas no han comprobado el dinero que la Conade dispuso para su disciplina

Ana Gabriela Guevara señaló en entrevista con David Faitelson hace un par de semanas, que las nadadoras mexicanas no han comprobado el dinero que la Conade dispuso para su disciplina.

De acuerdo con la ex atleta olímpica medallista de plata, el equipo de Natación Artística no ha comprobado los gastos que hizo durante el ejercicio 2016-2018, cuando aún no estaba al frente de la Comisión.

“Son deudas añejas, las tienen que comprobar. La entrenadora debe, el esposo de la entrenadora debe...” argumentó Ana Gabriela.

Del mismo modo, comentó que mientras la Comisión Estabilizadora se encuentre regulando a la Federación Mexicana de Natación, la Conade no puede intervenir directamente.

“Si existe el acta constitutiva (del Comité Estabilizador), podemos reconvenir. Nunca se llevó a cabo la protocolización del ese Comité, porque es ilegal. Desde ahí viene el origen de toda la problemática, no es de la Conade, ni de mi persona”, sentenció.

Nadadoras mexicanas responden a Ana Gabriela Guevara con medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

Las nadadoras mexicanas han respondido a los ataques de Ana Gabriela Guevara, cosechando medallas para la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.

El equipo de Natación Artística suma hasta el momento un total de 8 preseas en lo que va de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, cuatro oros y cuatro platas.

