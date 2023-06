Ana Gabriela Guevara volvió a lanzarse contra las nadadoras que conforman la Selección Mexicana de Natación Artística, luego de ser cuestionada nuevamente sobre su polémica con las atletas.

Ana Gabriela Guevara habló este martes 15 de junio acerca de sus palabras en contra de las nadadoras mexicanas, pero más allá de disculparse, no se arrepintió de nada de lo que dijo anteriormente.

La titular de la Conade asistió este día en Palacio Nacional a un evento encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO.

“Yo no las mandé a vender, a partir de ahí, cada quien es libre de hacer lo que quiera. No me arrepiento de lo que dije, nunca fue en un tenor de ofensa y tampoco despectivo”, comentó.

“Yo también lo hice y no me arrepiento, no me avergüenza decirlo. Y vuelvo a insistir, aquí el factor es el chantaje y la mentira”, sentenció Ana Gabriela Guevara.

Ana Gabriela Guevara promete apoyos económicos generosos para los atletas en las próximas competencias

Ana Gabriela Guevara volvió a atacar a las nadadoras mexicanas que conforman el equipo de Natación Artística, sin embargo, también habló de los apoyos económicos que dispondrán para los atletas.

La titular de la Conade prometió que para las próximas competencias, los selectivos mexicanos recibirán apoyos económicos bastante generosos para cubrir los gastos de sus competencias.

“La cantidad es bastante generosa y se está apenas definiendo qué cantidades podrían ser. Él (AMLO) estuvo aquí en el despacho para definir las cantidades...Para esta ocasión estaríamos rondando cerca de los mil millones de pesos entre los cuatro eventos”, dijo.

“Se está revisando cuáles serán los montos, cuáles serán los criterios para quienes van a recibir el estímulo y para el tema de las medallas también lo dijo: quienes ganen medalla van a tener un poco más... de ahí que se están determinando las cantidades”, finalizó.

Conade: ¿Cuáles son las siguientes competencias en las que los atletas contarán con apoyos económicos?

Juegos Centroamericanos y del Caribe (Del 23 de junio al 8 de julio)

Juegos Panamericanos (Del 20 de octubre al 5 de noviembre)

