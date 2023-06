Ana Gabriela Guevara reveló la razón por la que la Conade se ha negado a apoyar económicamente a las nadadoras mexicanas este viernes 16 de junio en entrevista con David Faitelson.

Ana Gabriela Guevara estuvo en entrevista para el canal de YouTube de David Faitelson, hablando de la polémica que se ha suscitado en los últimos meses entre la Conade y las nadadoras mexicanas.

La ex atleta comentó en exclusiva que la negativa para apoyar económicamente a la Selección de Natación Artística no es algo personal, sino más bien un tema legal.

“Estaban avisadas (las nadadoras) de la situación legal por la que atraviesan... Yo trabajo para el gobierno mexicano y es mi deber cuidar a quién le damos el recurso, porque si yo omito lo que normativamente está establecido, entonces soy omisa de la ley”, explicó la titular de Conade.

“Ellas y todo el gremio de la natación fueron avisados de la situación legal de su Federación y cual era la situación al interior de la Conade... Hay un impedimento legal, ese es el punto”, sentenció Ana Gabriela.

Ana Gabriela Guevara: Nadadoras mexicanas no han comprobado el dinero que la Conade dispuso para su disciplina

Ana Gabriela Guevara señaló en entrevista con David Faitelson que las nadadoras mexicanas no han comprobado el dinero que la Conade dispuso para su disciplina.

De acuerdo con la ex atleta olímpica medallista de plata, el equipo de Natación Artística no ha comprobado los gastos que hizo durante el ejercicio 2016-2018, cuando aún no estaba al frente de la Comisión.

“Son deudas añejas, las tienen que comprobar. La entrenadora debe, el esposo de la entrenadora debe...” argumentó Ana Gabriela.

Del mismo modo, comentó que mientras la Comisión Estabilizadora se encuentre regulando a la Federación Mexicana de Natación, la Conade no puede intervenir directamente.

“Si existe el acta constitutiva (del Comité Estabilizador), podemos reconvenir. Nunca se llevó a cabo la protocolización del ese Comité, porque es ilegal. Desde ahí viene el origen de toda la problemática, no es de la Conade, ni de mi persona”, sentenció.

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade (Daniel Augusto / Daniel Augusto)

Conade: ¿Cuáles son las siguientes competencias en las que los atletas contarán con apoyos económicos?

Juegos Centroamericanos y del Caribe (Del 23 de junio al 8 de julio)

Juegos Panamericanos (Del 20 de octubre al 5 de noviembre)

