La jornada 14 de la Liga MX Femenil trae consigo un duelo esperado entre Club América y Club Tigres, dos equipos que han forjado una intensa rivalidad en los últimos años.

En esta ocasión, Club Tigres llega al partido con algunas dudas, ya que el equipo no atraviesa su mejor momento. Por su parte, Club América se presenta con varias bajas por lesiones, lo que ha complicado su rendimiento en las últimas semanas.

En su último enfrentamiento, que tuvo lugar en las semifinales del torneo anterior, las Águilas fueron eliminadas por las Amazonas y buscarán revancha en el Estadio Ciudad de los Deportes.

América vs Tigres en vivo: Alineaciones oficiales

Tanto el Club América como el Club Tigres han hecho oficiales sus respectivas alineaciones para el partido de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil.

Alineación de América: R. Cota, K. Rodríguez, C. Okeke, K. Luna, I. Guerrero, N. Antonio, M. Saldivar, N. Hernández, J. Gutiérrez, S. Camberos y D. Espinosa.

Nuestro vestidor está listo. 🦅 pic.twitter.com/tMmtxMuVq5 — Club América Femenil (@AmericaFemenil) March 23, 2025

Alineación de Tigres: C. Santiago, N. Colín, A. da Silva, A. Rodríguez, A. Delgado, L. Ovalle, C. Ferral, C. Kgatlana, S. Mayor, J. Hermoso y A. Costa.