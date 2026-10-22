América Femenil jugará en Estados Unidos el primer Mundial de Clubes Femenino de la FIFA en 2028, informó el jueves el organismo rector del fútbol.

La FIFA indicó que el torneo, en el que participarán 19 de los mejores clubes femeninos de todo el mundo, se disputará del 5 al 30 de enero de 2028, aunque no anunció las ciudades sede.

La Copa Mundial de Clubes Femenina se celebrará cada cuatro años a partir de entonces, y siete clubes ya se han clasificado para el evento inaugural, señaló la FIFA.

Equipos clasificados al Mundial de Clubes Femenino 2028:

América | México

Arsenal | Inglaterra

FC Barcelona | España

Gotham FC | Estados Unidos

Corinthians | Brasil

Wuhan Jiangda | China

Naegohyang | Corea del Norte

América es una de las 7 escuadras ya clasificadas al torneo (@FIFAcom)

¿Por qué será Estados Unidos la sede del Mundial de Clubes Femenino?

La FIFA explicó que eligió a Estados Unidos como sede del primer Mundial de Clubes Femenino, tras la exitosa organización tanto del Mundial masculino de este año como del Mundial de Clubes masculino en 2025.

El importante interés por el fútbol femenino, además de su infraestructura deportiva de élite, hizo que el país (Estados Unidos) fuera la opción más destacada” Sarai Bareman, directora de fútbol femenino de la FIFA

Así clasificó América al Mundial de Clubes Femenino 2028

El América Femenil aseguró su lugar en el primer Mundial de Clubes Femenino tras consagrarse campeón de la Concacaf W Champions Cup sobre el Washington Spirit.

Mundial de Clubes Femenino 2028: