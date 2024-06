El fichaje de Chiquito Sánchez por el América despertó infinidad de críticas, ya que se esperaba que uno de los mejores fubolistas mexicanos que militan en la Liga MX se fuese a Europa para la próxima temporada; sin embargo el cuadro de Coapa es uno de los que más jugadores exporta al viejo continente.

Es por esta razón que podríamos ver a Sanchez aún en el viejo continente, ya que los reflectores que brinda el América en el futbol mundial, pueden ser más de los que podría obtener en un equipo de media tabla para abajo.

El conjunto más ganador del futbol mexicanos suele ser un trampolín para que los jugadores emigren al futbol europeo, sumado a que en la Liga MX ningún equipo manda más jugadores fuera del país como el Ame.

Asimismo, en los últimos años, destacan la salida de Diego Lainez, Jorge Sánchez y el que más ha destacado Edson Álvarez, quien milita en el West Ham de la Premier League, una de las mejores ligas del mundo.

¿Quienes han sido los jugadores que ha exportado el América?

América no solamente exporta a jugadores mexicanos, sino que también extrajeron han logrado emigrar al futbol europeo y ganarse un lugar en el 11 inicial de sus respectivo clubes.

Es por ello que América puede ser un escaparate para los jugadores, tal es el caso de Julián Quiñones, jugador mexicano que jugará en la Liga Saudí tras jugar solamente un año con los de Coapa.

Otro nombre importante es el de Guido Rodríguez, quien fue vendido al Betis, donde rápidamente se hizo un hueco en el 11 inicial, y recientemente sonó para fichar por el Barcelona.

A continuación te dejamos la lista de los nombres más importantes que han abandonado el nido.

Diego Reyes - Porto

Miguel Layún - Porto

Raúl Jiménez - Atlético de Madrid

Omar Govea - Porto

Edson Álvarez - Ajax

Matheus Uribe - Porto

Agustín Marchesín -Porto

Diego Lainez - Real Betis

- Real Betis Guido Rodríguez - Real Betis

Julián Quiñones - Al Qadsiah

🚨Erick Sánchez aceptó la oferta del América y dejará Tuzos una vez terminada la Copa América. ⤵️https://t.co/SyOoo569dF pic.twitter.com/fqV8xjUBaP — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 23, 2024

¿Le quitaron al Chiquito Sánchez el sueño europeo?

A falta de hacerse oficial, Chiquito Sánchez sería nuevo jugador del América de cara al Apertura 2024, sin embargo el futbolista mexicano había comentado que no saldría de Pachuca si no era rumbo al futbol eurpeo, ya que era su sueño.

“Mi sueño es Europa, quiero ir a Europa, quiero pelear por mi sueño en Europa, como se lo dije a mi representante y al club, yo de Pachuca no quiero salir si no es a Europa, trataré de hacer lo posible para que se cumpla y si no el club decidirá”, comentó a Récord el aún futbolista del Pachuca.