Si hay algo que caracteriza a Álvaro Morales es su forma crítica de ver las cosas, más cuando se trata de futbol y ahora con la Selección de Argentina, campeona del mundo en la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022, no ha sido diferente.

En una entrevista con Infobae, el también narrador comentó el por qué se ha lanzado contra la Selección de Argentina no sólo ahora, sino con el historial de este equipo en copas del mundo.

Las palabras de Álvaro Morales sobre la Selección de Argentina

Estas fueron algunas de las cosas que dijo Álvaro Morales sobre la Selección de Argentina.

“A mí me gusta desmitificar cosas. durante la carrera de Messi se le quisieron atribuir condiciones de líder que el muchacho no tiene. Yo no niego que sea un buen jugador ni uno de los mejores de la historia. Lo que niego es que en momentos importantes, él no es el caudillo ni el líder”, aseguró el comendtarista de ESPN.

Morales también aprovechó para llamar tramposo a Diego Armando Maradona.

“Lo considero un tramposo. Con la mano, yo entiendo la picardía de un latino diciendo “es la mano de Dios”, pero al final de cuentas, en mi percepción eso es trampa. No lo vio el árbitro. Ah, ¿entonces si no me ve un policía yo puedo cometer un crimen? Eso es lo que me están tratando de decir”, dijo.

Diego Armando Maradona (Mexsport/Firo Sportphoto / Mexsport/Firo Sportphoto)

Diego Armando Maradona siendo descalificado por dopaje (Especial)

Álvaro Morales y su postura de no considerarse periodista

En múltiples ocasiones ha dicho que no se siente periodista y en esta charla lo ha vuelto a confirmar.

“No, yo no me considero periodista, pero ellos sí se dicen, y ¿dónde está la seriedad? Leí en un medio argentino hace unos años que el periodista que no tiene fuentes, es un mero oficinista. Y también decía que cuando opines, hazlo con toda tu pasión, sin medias tintas. Entones, yo no soy objetivo. Yo soy un subjetivo argumentado”, aseguró.