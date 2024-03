Alexis Vega vuelve a dar de qué hablar con sus polémicas declaraciones sobre los que critican su carrera como futbolista y su vida fuera de las canchas.

Casi a diario y a todas horas son constantes los ataques que recibe Alexis Vega por su bajo rendimiento en los últimos torneos de Liga MX.

Sin embargo, el jugador del Deportivo Toluca salió a defenderse de sus detractores con un brutal mensaje que deja en claro su postura.

Fue en una entrevista con TUDN donde Alexis Vega se animó a dar su opinión sobre los aficionados que cuestionan sus decisiones fuera del terreno de juego.

El brutal mensaje de Alexis Vega a sus haters

Alexis Vega no se quedó callado ante los constantes ataques que recibe de sus haters, quienes aprovechan el anonimato de las redes sociales para recriminarle al ex jugador del Club Chivas sus acciones dentro y fuera de la cancha.

En una entrevista para TUDN, se le preguntó a Alexis Vega su opinión sobre los aficionados que lo critican, por lo que el futbolista del Deportivo Toluca respondió que le tiene sin cuidado lo que piensen los demás.

“Me tiene sin cuidado lo que se piense, yo trato de disfrutar mi vida, es mi vida, no es la de ellos, yo sigo adelante”, dijo Alexis Vega.

¿Alexis Vega ya se recuperó de su lesión de rodilla?

Luego de sufrir tres operaciones de rodilla, uno de los principales cuestionamientos que se le hacen a Alexis Vega es sobre su recuperación.

Ante esto, Alexis Vega respondió que durante su estancia en el Club Chivas tenía muchas molestias, sin embargo, en lo que va del torneo con el Deportivo Toluca se ha sentido de maravilla.

“No voy a negar que tengo una rodilla que ha sido operada en tres ocasiones, y que en los últimos juegos con las Chivas tenía muchas molestias. Pero ahora que estoy aquí y en este torneo me he sentido muy bien, no he tenido ninguna molestia”.